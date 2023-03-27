Килиан МБАППЕ: «Даже если я обойду Платини, он останется легендой»
Капитан сборной Франции вскоре может обойти Мишеля Платини в рейтинге бомбардиров
24-летний форвард сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал о своей ближайшей бомбардирской цели в составе национальной команды.
«Три гола, чтобы догнать Платини? Это и честь, и очередная планка, которую нужно покорить. Мишель Платини – абсолютная легенда. Обгоню я его завтра или послезавтра, Мишель Платини всё равно останется бесспорной легендой французского футбола. Но, как я уже сказал, я продолжу свой путь, и он будет проходить через достижение Мишеля Платини», - сказал Мбаппе.
Сейчас на счету Килиана 38 голов за сборную, у Платини 41 мяч.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Это был 1-й официальный матч сине-желтых под руководством Руслана Ротаня
Сборная Украины в Лондоне на «Уэмбли» пропустила дважды