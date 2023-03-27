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  4. Килиан МБАППЕ: «Даже если я обойду Платини, он останется легендой»
Чемпионат мира
27 марта 2023, 09:19 | Обновлено 27 марта 2023, 09:39
454
1

Килиан МБАППЕ: «Даже если я обойду Платини, он останется легендой»

Капитан сборной Франции вскоре может обойти Мишеля Платини в рейтинге бомбардиров

27 марта 2023, 09:19 | Обновлено 27 марта 2023, 09:39
454
1
Килиан МБАППЕ: «Даже если я обойду Платини, он останется легендой»
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

24-летний форвард сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал о своей ближайшей бомбардирской цели в составе национальной команды.

«Три гола, чтобы догнать Платини? Это и честь, и очередная планка, которую нужно покорить. Мишель Платини – абсолютная легенда. Обгоню я его завтра или послезавтра, Мишель Платини всё равно останется бесспорной легендой французского футбола. Но, как я уже сказал, я продолжу свой путь, и он будет проходить через достижение Мишеля Платини», - сказал Мбаппе.

Сейчас на счету Килиана 38 голов за сборную, у Платини 41 мяч.

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Килиан Мбаппе Мишель Платини сборная Франции по футболу
Источник RMC Sport
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14sergey1953
Платини не был нападающим.
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