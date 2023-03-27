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  4. «Именно так играют чемпионы». Экс-игрок Арсенала – о силе Зинченко и Ко
Англия
27 марта 2023, 05:17 | Обновлено 27 марта 2023, 05:21
295
0

«Именно так играют чемпионы». Экс-игрок Арсенала – о силе Зинченко и Ко

Ван Перси оценил перспективы «канониров»

27 марта 2023, 05:17 | Обновлено 27 марта 2023, 05:21
295
0
«Именно так играют чемпионы». Экс-игрок Арсенала – о силе Зинченко и Ко
Getty Images/Global Images Ukraine

39-летний нидерландец Робин ван Перси, ранее защищавший цвета лондонского «Арсенала», заявил, что нынешняя команда «канониров» под руководством Микеля Артеты и с украинцем Александром Зинченко в составе способна выиграть чемпионат в английской Премьер-лиге.

«В этот момент сезона важно каждое очко. [У «Арсенала»] было несколько сложных матчей, в которых они брали три очка. Именно так играют чемпионы, и они доказывают это. Но в концовке сезона всегда приходится труднее всего.

Наблюдать за этим будет интересно, но лично мне кажется, что «Арсенал» все же выиграет АПЛ. Этого не случалось уже давно, поэтому я буду рад, если они добьются этого», – признался ван Перси.

«Арсенал» в таблице чемпионата Англии занимает 1-е место, имея 69 очков после 28 туров. «Манчестер Сити», сыгравший на один матч меньше, отстает от лондонцев на 8 пунктов.

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Робин ван Перси Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Александр Зинченко
Источник Sky Sports
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