«Именно так играют чемпионы». Экс-игрок Арсенала – о силе Зинченко и Ко
Ван Перси оценил перспективы «канониров»
39-летний нидерландец Робин ван Перси, ранее защищавший цвета лондонского «Арсенала», заявил, что нынешняя команда «канониров» под руководством Микеля Артеты и с украинцем Александром Зинченко в составе способна выиграть чемпионат в английской Премьер-лиге.
«В этот момент сезона важно каждое очко. [У «Арсенала»] было несколько сложных матчей, в которых они брали три очка. Именно так играют чемпионы, и они доказывают это. Но в концовке сезона всегда приходится труднее всего.
Наблюдать за этим будет интересно, но лично мне кажется, что «Арсенал» все же выиграет АПЛ. Этого не случалось уже давно, поэтому я буду рад, если они добьются этого», – признался ван Перси.
«Арсенал» в таблице чемпионата Англии занимает 1-е место, имея 69 очков после 28 туров. «Манчестер Сити», сыгравший на один матч меньше, отстает от лондонцев на 8 пунктов.
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