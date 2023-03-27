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Евро
Словакия
26.03.2023 21:45 – FT 2 : 0
Босния и Герцеговина
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Чемпионат Европы
27 марта 2023, 01:15 | Обновлено 27 марта 2023, 01:22
13
0

Словакия – Босния и Герцеговина – 2:0. Решили до отдыха. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор поединка отбора на Евро-2024

27 марта 2023, 01:15 | Обновлено 27 марта 2023, 01:22
13
0
Словакия – Босния и Герцеговина – 2:0. Решили до отдыха. Видео голов, обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Мак

В воскресенье, 26 марта, сыгран матч 2-го тура квалификационного турнира чемпионата Европы 2024 года между сборными Словакии и Боснии и Герцеговины.

Голы Роберта Мака из клуба «Сидней» и Лукаша Гараслина из пражской «Спарты» принесли словацкой команде победу со счетом 2:0.

События матча

40’
ГОЛ ! Мяч забил Лукаш Гараслин (Словакия).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Мак (Словакия).
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Источник Sport.ua
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