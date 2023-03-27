В воскресенье, 26 марта, сыгран матч 2-го тура квалификационного турнира чемпионата Европы 2024 года между сборными Словакии и Боснии и Герцеговины.

Голы Роберта Мака из клуба «Сидней» и Лукаша Гараслина из пражской «Спарты» принесли словацкой команде победу со счетом 2:0.