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Чемпионат Европы
26 марта 2023, 19:34 | Обновлено 26 марта 2023, 19:41
2380
0

ФОТО. Болельщики сборной Украины: «Нет времени ждать, нам нужны F-16»

Cборная Украины в Лондоне на «Уэмбли» играет против команды Англии

26 марта 2023, 19:34 | Обновлено 26 марта 2023, 19:41
2380
0
ФОТО. Болельщики сборной Украины: «Нет времени ждать, нам нужны F-16»
Getty Images/Global Images Ukraine

26 марта в 19:00 сборная Украины в Лондоне на «Уэмбли» проводит стартовый матч квалификации Евро-2024 против команды Англии.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Болельщики сборной Украины на матче вывесили баннеры о важности передачи Англией для ВСУ истребителей F-16:

«Нет времени ждать, нам нужны F-16. Риши [Сунак], нам нужны F-16».

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Источник Sport.ua
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