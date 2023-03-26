ФОТО. Болельщики сборной Украины: «Нет времени ждать, нам нужны F-16»

26 марта в 19:00 сборная Украины в Лондоне на «Уэмбли» проводит стартовый матч квалификации Евро-2024 против команды Англии.

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Болельщики сборной Украины на матче вывесили баннеры о важности передачи Англией для ВСУ истребителей F-16:

«Нет времени ждать, нам нужны F-16. Риши [Сунак], нам нужны F-16».