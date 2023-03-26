Зинченко в 4-й раз капитан сборной Украины, дебют Судакова и Сватка

26 марта в 19:00 сборная Украины в Лондоне на «Уэмбли» проведет стартовый матч квалификации Евро-2024 против команды Англии.

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Главный тренер сборной Украины Руслан Ротань определил стартовый состав:

Украина: Трубин, Миколенко, Матвиенко, Сваток, Караваев, Степаненко, Зинченко (С), Судаков, Мудрик, Малиновский, Яремчук

Запасные: Лунин, Шевченко, Соболь, Сарапий, Сидорчук, Коноплянка, Довбик, Мирошниченко, Буяльский, Цыганков, Бондаренко, Пихальонок

Украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко в 4-й раз выйдет с капитанской повязкой на игру сборной Украины. Впервые 26-летний футболист получил статус капитана национальной команды 24 марта 2021 года.

Действующий капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко пропустит матч против Англии. Он не успел восстановиться после повреждения.

Защитник «Днепра-1» Александр Сваток и полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков впервые попали в стартовый состав сборной Украины.

Ранее 28-летний Сваток выступал только за молодежные сборные. На его счету 31 матч за Украину U-21.

У 20-летнего Судакова было три товарищеских игры под руководством Андрея Шевченко.