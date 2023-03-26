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Чемпионат Европы
26 марта 2023, 18:25 | Обновлено 26 марта 2023, 18:47
2161
8

Зинченко в 4-й раз капитан сборной Украины, дебют Судакова и Сватка

Поединок квалификации Евро-2024 между сборными Украины и Англии 26 марта в 19:00 по Киеву

26 марта 2023, 18:25 | Обновлено 26 марта 2023, 18:47
2161
8
Зинченко в 4-й раз капитан сборной Украины, дебют Судакова и Сватка
Getty Images/Global Images Ukraine

26 марта в 19:00 сборная Украины в Лондоне на «Уэмбли» проведет стартовый матч квалификации Евро-2024 против команды Англии.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Главный тренер сборной Украины Руслан Ротань определил стартовый состав:

Украина: Трубин, Миколенко, Матвиенко, Сваток, Караваев, Степаненко, Зинченко (С), Судаков, Мудрик, Малиновский, Яремчук

Запасные: Лунин, Шевченко, Соболь, Сарапий, Сидорчук, Коноплянка, Довбик, Мирошниченко, Буяльский, Цыганков, Бондаренко, Пихальонок

Украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко в 4-й раз выйдет с капитанской повязкой на игру сборной Украины. Впервые 26-летний футболист получил статус капитана национальной команды 24 марта 2021 года.

Действующий капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко пропустит матч против Англии. Он не успел восстановиться после повреждения.

Защитник «Днепра-1» Александр Сваток и полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков впервые попали в стартовый состав сборной Украины.

Ранее 28-летний Сваток выступал только за молодежные сборные. На его счету 31 матч за Украину U-21.

У 20-летнего Судакова было три товарищеских игры под руководством Андрея Шевченко.

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Александр Зинченко Георгий Судаков Александр Сваток Евро-2024 сборная Украины по футболу сборная Англии по футболу Англия - Украина стартовые составы
Источник Sport.ua
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Комментарии 8
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kadaad
Да с таким составом сразу понятно, что полный писец!!! Ротань в своем репертуаре!!! Какой Судаков, какой Сваток (это кто такой вообще!!!???), какой Яремчук, какой Караваев!!!??? Это просто полный писец!!!!
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+5
Тарік1994
еммм. А де Циганков?
Ответить
+2
Sa sha
Два дебютанта против Англии 😁? Это сильно конечно) где Цыганков, Довбык?
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
Александр Шевченко
Лол. Какие сватки и судаки? Русланчик ты шо того?
Ответить
0
New Zealander
А хто такий Мірошніченко, що в запасі у збірної України. Це той спортивний журналіст-телеведучий  з косичкою?
Ответить
0
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