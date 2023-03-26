Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вячеслав ШЕВЧУК: «Трудно развивать футбол в Украине в это время»
Украина. Премьер лига
26 марта 2023, 15:04 |
319
2

Вячеслав ШЕВЧУК: «Трудно развивать футбол в Украине в это время»

Вице-президент «Вереса» – о футболе в Украине

26 марта 2023, 15:04 |
319
2
Вячеслав ШЕВЧУК: «Трудно развивать футбол в Украине в это время»
НК Верес. Вячеслав Шевчук

Бывший игрок сборной Украины Вячеслав Шевчук в интервью английским СМИ рассказал о том, как функционирует украинский футбол во время войны:

«Сегодня в Украине действительно тяжело. Весь мир знает, что нас атакуют, ракеты летают отовсюду. Футбол – способ показать, что у нас до сих пор есть жизнь, мы заслуживаем жить и иметь мирную жизнь.

Нахожусь в сильном стрессе, переживаю за свою семью, за своих детей. Моя жена и мои дети вдали от меня, они живут в Европе. Они украинские беженцы, как и несколько миллионов. Надеемся победить врага, чтобы наши люди могли вернуться домой.

Команды тренируются как могут. Игрокам нужно прятаться в окопах, в туннелях, когда они слышат воздушную тревогу. Игры приостанавливаются. Стресс огромен, мы не хотим, чтобы это продолжалось. Надеемся, вернемся к нормальному состоянию после победы над врагом.

Трудно развивать наш футбол в это время, но идем вперед, все равно хотим противостоять лучшим. У нас много молодых футболистов, «Шахтер» в этом году даже пробился в плей-офф Лиги Европы».

По теме:
Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Шахтер был командой моей мечты»
За прошлые сутки ВСУ уничтожили 660 оккупантов, 15 танков и 15 ББМ
«ВСУ нужны F-16». На 24-й минуте матча Англия – Украина пройдет флешмоб
Вячеслав Шевчук российско-украинская война
Источник BBC
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр ПЕТРАКОВ: «Я вообще ребят не знаю, кто на какой позиции»
Футбол | 25 марта 2023, 22:25 16
Александр ПЕТРАКОВ: «Я вообще ребят не знаю, кто на какой позиции»
Александр ПЕТРАКОВ: «Я вообще ребят не знаю, кто на какой позиции»

Специалист сетует на недостаток времени для изучения команды

Леон ГОРЕЦКА: «Увольнение Нагельсманна стало шоком»
Футбол | 26 марта 2023, 13:59 2
Леон ГОРЕЦКА: «Увольнение Нагельсманна стало шоком»
Леон ГОРЕЦКА: «Увольнение Нагельсманна стало шоком»

Хавбек «Баварии» – о смене главного тренера команды

Александр УСИК: «Фьюри просто хотел высмеять мою внешность»
Бокс | 25.03.2023, 20:40
Александр УСИК: «Фьюри просто хотел высмеять мою внешность»
Александр УСИК: «Фьюри просто хотел высмеять мою внешность»
Где смотреть онлайн матч квалификации Евро-2024 Англия – Украина
Футбол | 26.03.2023, 07:15
Где смотреть онлайн матч квалификации Евро-2024 Англия – Украина
Где смотреть онлайн матч квалификации Евро-2024 Англия – Украина
Украина U-21 – Дания U-21 – 3:2. Видео голов и обзор матча
Футбол | 26.03.2023, 13:38
Украина U-21 – Дания U-21 – 3:2. Видео голов и обзор матча
Украина U-21 – Дания U-21 – 3:2. Видео голов и обзор матча
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Valentyn
а попісять?
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Бавария уволила Нагельсманна, Тухель – новый тренер
ОФИЦИАЛЬНО. Бавария уволила Нагельсманна, Тухель – новый тренер
24.03.2023, 18:54 26
Футбол
ШЕВЧУК: «Если Коноплянку вызвали в сборную, то я тоже могу приехать»
ШЕВЧУК: «Если Коноплянку вызвали в сборную, то я тоже могу приехать»
25.03.2023, 08:19 19
Футбол
Без Ярмоленко и Попова. Известна заявка сборной Украины на матч с Англией
Без Ярмоленко и Попова. Известна заявка сборной Украины на матч с Англией
26.03.2023, 10:18 27
Футбол
Йоханнес Бё занял 3 место в спринте на чемпионате Норвегии
Йоханнес Бё занял 3 место в спринте на чемпионате Норвегии
25.03.2023, 09:28
Биатлон
Нашел замену Усику. Фьюри может провести бой с Джойсом
Нашел замену Усику. Фьюри может провести бой с Джойсом
25.03.2023, 11:18 6
Бокс
Энтони ДЖОШУА: «Представьте, что бы Фьюри предложил мне»
Энтони ДЖОШУА: «Представьте, что бы Фьюри предложил мне»
26.03.2023, 08:32 4
Бокс
Потапова удивилась, что ее предупредили за выход в футболке спартака
Потапова удивилась, что ее предупредили за выход в футболке спартака
24.03.2023, 16:08 3
Теннис
В Баварии прокомментировали увольнение Нагельсманна
В Баварии прокомментировали увольнение Нагельсманна
24.03.2023, 19:15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности