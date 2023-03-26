Вячеслав ШЕВЧУК: «Трудно развивать футбол в Украине в это время»

Бывший игрок сборной Украины Вячеслав Шевчук в интервью английским СМИ рассказал о том, как функционирует украинский футбол во время войны:

«Сегодня в Украине действительно тяжело. Весь мир знает, что нас атакуют, ракеты летают отовсюду. Футбол – способ показать, что у нас до сих пор есть жизнь, мы заслуживаем жить и иметь мирную жизнь.

Нахожусь в сильном стрессе, переживаю за свою семью, за своих детей. Моя жена и мои дети вдали от меня, они живут в Европе. Они украинские беженцы, как и несколько миллионов. Надеемся победить врага, чтобы наши люди могли вернуться домой.

Команды тренируются как могут. Игрокам нужно прятаться в окопах, в туннелях, когда они слышат воздушную тревогу. Игры приостанавливаются. Стресс огромен, мы не хотим, чтобы это продолжалось. Надеемся, вернемся к нормальному состоянию после победы над врагом.

Трудно развивать наш футбол в это время, но идем вперед, все равно хотим противостоять лучшим. У нас много молодых футболистов, «Шахтер» в этом году даже пробился в плей-офф Лиги Европы».