Киченок/Остапенко – Кудерметова/Самсонова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго круга парного разряда на турнире в Майами
26 марта украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления в парном разряде на турнире WTA 1000 в Майами.
Во втором раунде украинка в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии, посеянные под третьим номером, сразятся против Вероники Кудерметовой и Людмилы Самсоновой. Встреча состоится вторым запуском. Ориентировочное время начала матча – 19:30 по Киеву.
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Далее по сетке победительницы матча Лейла Фернандес / Тейлор Таунсенд – Беатрис Хаддад Мая / Джулиана Олмос.
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