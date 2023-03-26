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  4. Киченок/Остапенко – Кудерметова/Самсонова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
26 марта 2023, 14:16 |
419
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Киченок/Остапенко – Кудерметова/Самсонова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга парного разряда на турнире в Майами

26 марта 2023, 14:16 |
419
1
Киченок/Остапенко – Кудерметова/Самсонова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Алена Остапенко и Людмила Киченок

26 марта украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления в парном разряде на турнире WTA 1000 в Майами.

Во втором раунде украинка в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии, посеянные под третьим номером, сразятся против Вероники Кудерметовой и Людмилы Самсоновой. Встреча состоится вторым запуском. Ориентировочное время начала матча – 19:30 по Киеву.

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Далее по сетке победительницы матча Лейла Фернандес / Тейлор Таунсенд – Беатрис Хаддад Мая / Джулиана Олмос.

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Людмила Киченок WTA Майами смотреть онлайн Даниэль Коллинс Алена Остапенко Пейтон Стернс
Источник Sport.ua
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