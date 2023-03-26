Джон СТОУНЗ: «Я точно хочу победить Зинченко»

Защитник сборной Англии Джон Стоунз накануне матча против Украины рассказал о своих взаимоотношениях с бывшим партнером по «Манчестер Сити» Александром Зинченко:

«У меня большая любовь к Зинченко, а также большое уважение. Мы до сих пор общаемся. Нелегко уходить из клуба и все еще оставаться на связи, но он это сделал.

Мы все еще шутим. У нас, наверное, будет какая-нибудь шутка в тоннеле – но как только прозвучит свисток, каждому из нас захочется выиграть. Я точно хочу победить Зинченко».