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  4. Джон СТОУНЗ: «Я точно хочу победить Зинченко»
Чемпионат Европы
26 марта 2023, 13:44 |
1471
1

Джон СТОУНЗ: «Я точно хочу победить Зинченко»

Защитник сборной Англии – о матче против Украины

26 марта 2023, 13:44 |
1471
1
Джон СТОУНЗ: «Я точно хочу победить Зинченко»
Getty Images/Global Images Ukraine

Защитник сборной Англии Джон Стоунз накануне матча против Украины рассказал о своих взаимоотношениях с бывшим партнером по «Манчестер Сити» Александром Зинченко:

«У меня большая любовь к Зинченко, а также большое уважение. Мы до сих пор общаемся. Нелегко уходить из клуба и все еще оставаться на связи, но он это сделал.

Мы все еще шутим. У нас, наверное, будет какая-нибудь шутка в тоннеле – но как только прозвучит свисток, каждому из нас захочется выиграть. Я точно хочу победить Зинченко».

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Джон Стоунз Александр Зинченко Манчестер Сити Англия - Украина сборная Украины по футболу
Источник Sky Sports
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andre_lui
Пане Стоунз - футбол командна гра. Якщо лише Зінченка, то потрібно в щось інше Вам пограти.
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