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Чемпионат Европы
26 марта 2023, 12:59 | Обновлено 26 марта 2023, 13:00
341
1

КРАВЧЕНКО: «Парни шутили, что сейчас играю лучше, чем когда был в сборной»

Помощник Руслана Ротаня – о подготовке к матчу с Англией

26 марта 2023, 12:59 | Обновлено 26 марта 2023, 13:00
341
1
КРАВЧЕНКО: «Парни шутили, что сейчас играю лучше, чем когда был в сборной»
УАФ. Сергей Кравченко

Сергей Кравченко, помощник Руслана Ротаня в тренерском штабе сборной Украины, рассказал об ответственности и атмосфере в команде перед матчем с Англией.

– Адаптируюсь на ходу, изменения фантастические, кайфую от каждого дня. Национальная сборная – это мечта и для футболиста, и для тренера, поэтому я наслаждаюсь. Все очень интересно, очень большая ответственность, но мне это нравится и чувствую себя очень хорошо.

– За что именно отвечаешь в сборной?
– Это вопрос к Ротаню. Мы работаем здесь такой срок – неделя. Все отвечаем вместе за все. Разумеется, у каждого есть свой объем работы, но здесь очень мало времени, работаем круглосуточно.

– Ты играл с ребятами, когда не хватало футболиста. Не думаешь, что рано окончил карьеру?
– Два месяца назад закончил, я мог играть и еще хотел играть, но принял такое решение. Считаю, что это решение правильно, но я поддерживаю себя в форме, каждый день тренируюсь, работаю и потому физически выгляжу нормально. Получил большое удовольствие, когда тренировался с командой.

– Ты даже шутил, что что-то лучше получается, чем когда еще был игроком?
– Травили меня ребята, что «Крава, ты очень хорошо выглядел. Ты так хорошо не выглядел, когда играл». Я шучу, что сейчас нет давления. Потому что, когда я тренер, точно знаю, что не выйду на Уэмбли, а когда ты игрок… Такие шутки, очень хорошо общаюсь с ребятами, практически всех знаю. Очень хорошая атмосфера в сборной.

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Источник ВЗбирна
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Nick.Grabowski
Кравченко - хороший та розумний гравець, але без амбіцій та професійної зухвалості в хорошому сенсі цього слова. А тому все футбольне життя (як гравець) провів в українському олігархічному болоті. А міг би грати як Пірло в Італії чи як Модріч (Ін'єста) в Іспанії чи Ройс в Німеччині. 
Беріть професійний приклад з Реброва - добре знає англійську мову, тренує в різних державах, їздить на стажування, професійно вчиться та вдосконалюється.   
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