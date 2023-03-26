КРАВЧЕНКО: «Парни шутили, что сейчас играю лучше, чем когда был в сборной»

Сергей Кравченко, помощник Руслана Ротаня в тренерском штабе сборной Украины, рассказал об ответственности и атмосфере в команде перед матчем с Англией.

– Адаптируюсь на ходу, изменения фантастические, кайфую от каждого дня. Национальная сборная – это мечта и для футболиста, и для тренера, поэтому я наслаждаюсь. Все очень интересно, очень большая ответственность, но мне это нравится и чувствую себя очень хорошо.

– За что именно отвечаешь в сборной?

– Это вопрос к Ротаню. Мы работаем здесь такой срок – неделя. Все отвечаем вместе за все. Разумеется, у каждого есть свой объем работы, но здесь очень мало времени, работаем круглосуточно.

– Ты играл с ребятами, когда не хватало футболиста. Не думаешь, что рано окончил карьеру?

– Два месяца назад закончил, я мог играть и еще хотел играть, но принял такое решение. Считаю, что это решение правильно, но я поддерживаю себя в форме, каждый день тренируюсь, работаю и потому физически выгляжу нормально. Получил большое удовольствие, когда тренировался с командой.

– Ты даже шутил, что что-то лучше получается, чем когда еще был игроком?

– Травили меня ребята, что «Крава, ты очень хорошо выглядел. Ты так хорошо не выглядел, когда играл». Я шучу, что сейчас нет давления. Потому что, когда я тренер, точно знаю, что не выйду на Уэмбли, а когда ты игрок… Такие шутки, очень хорошо общаюсь с ребятами, практически всех знаю. Очень хорошая атмосфера в сборной.