Чемпионат Европы26 марта 2023, 04:49 | Обновлено 26 марта 2023, 05:10
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Хорватия – Уэльс – 1:1. Игрок Ипсвича вырвал ничью на 90+3. Видео голов
Смотрите видеообзор матча квалификации Евро-2024
26 марта 2023, 04:49 | Обновлено 26 марта 2023, 05:10
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В субботу, 25 марта, состоялся матч 1-го тура отборочного этапа на Евро-2024 в группе D между сборными Хорватии и Уэльса. Игра завершилась со счетом 1:1.
Счет был открыт на 28-й минуте благодаря голу Андрея Крамарича на 28-й минуте. На 90+3 игрок «Ипсвича» Наттан Бродхед вырвал ничью для «драконов». Отметим, что это был первый поединок Наттана за сборную Уэльса.
Квалификация Евро-2024. Группа D. 1-й тур
Хорватия – Уэльс – 1:1
Голы: Крамарич, 28 – Бродхед, 90+3
Видеообзор матча:
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Нейтан Бродхед (Уэльс).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Крамарич (Хорватия).
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