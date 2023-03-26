В субботу, 25 марта, состоялся матч 1-го тура отборочного этапа на Евро-2024 в группе D между сборными Хорватии и Уэльса. Игра завершилась со счетом 1:1.

Счет был открыт на 28-й минуте благодаря голу Андрея Крамарича на 28-й минуте. На 90+3 игрок «Ипсвича» Наттан Бродхед вырвал ничью для «драконов». Отметим, что это был первый поединок Наттана за сборную Уэльса.

Квалификация Евро-2024. Группа D. 1-й тур

Хорватия – Уэльс – 1:1

Голы: Крамарич, 28 – Бродхед, 90+3

Видеообзор матча: