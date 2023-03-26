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Евро
Хорватия
25.03.2023 21:45 – FT 1 : 1
Уэльс
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Чемпионат Европы
26 марта 2023, 04:49 | Обновлено 26 марта 2023, 05:10
89
0

Хорватия – Уэльс – 1:1. Игрок Ипсвича вырвал ничью на 90+3. Видео голов

Смотрите видеообзор матча квалификации Евро-2024

26 марта 2023, 04:49 | Обновлено 26 марта 2023, 05:10
89
0
Хорватия – Уэльс – 1:1. Игрок Ипсвича вырвал ничью на 90+3. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 25 марта, состоялся матч 1-го тура отборочного этапа на Евро-2024 в группе D между сборными Хорватии и Уэльса. Игра завершилась со счетом 1:1.

Счет был открыт на 28-й минуте благодаря голу Андрея Крамарича на 28-й минуте. На 90+3 игрок «Ипсвича» Наттан Бродхед вырвал ничью для «драконов». Отметим, что это был первый поединок Наттана за сборную Уэльса.

Квалификация Евро-2024. Группа D. 1-й тур

Хорватия – Уэльс – 1:1

Голы: Крамарич, 28 – Бродхед, 90+3

Видеообзор матча:

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Нейтан Бродхед (Уэльс).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Крамарич (Хорватия).
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Андрей Крамарич Наттан Бродхед видео голов и обзор сборная Уэльса по футболу сборная Хорватии по футболу Евро-2024
Источник Sport.ua
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