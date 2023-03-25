Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Президент ПСЖ: «Аутсайдер АПЛ заработал на ТВ в два раза больше, чем мы»
Франция
25 марта 2023, 21:15 |
1532
0

Президент ПСЖ: «Аутсайдер АПЛ заработал на ТВ в два раза больше, чем мы»

Нассер Аль-Хелаифи в восторге от чемпионата Англии

25 марта 2023, 21:15 |
1532
0
Президент ПСЖ: «Аутсайдер АПЛ заработал на ТВ в два раза больше, чем мы»
EPL

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи уверен, что все чемпионаты должны брать пример с АПЛ, которая зарабатывает невероятные деньги на телевизионных правах.

По информации Хелаифи, «Норвич», который в прошлом сезоне вылетел с последнего места, заработал больше, чем ПСЖ в своем чемпионате.

«АПЛ – фантастический чемпионат. Они привлекают инвестиции и борются с пиратством. Это всем остальным чемпионатам нужно улучшаться, а не АПЛ. И это вызов для всех нас».

«По итогам прошлого сезона последняя команда АПЛ заработала от ТВ-прав почти в два раза больше, чем ПСЖ в Лиге 1. Мы не должны оставаться позади», – сказал Аль-Хелаифи.

По теме:
Александр ЗИНЧЕНКО: «У нас много лидеров»
Миколенко и Ко могут столкнуться с проблемами в АПЛ из-за нарушений клуба
Жоан ЛАПОРТА: «Двери Барселоны для Месси открыты»
Нассер Аль-Хелаифи ПСЖ чемпионат Англии по футболу
Источник Marca
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фран СОЛЬ: «Не вижу 95 миллионов разницы между Мудриком и Цыганковым»
Футбол | 25 марта 2023, 16:45 19
Фран СОЛЬ: «Не вижу 95 миллионов разницы между Мудриком и Цыганковым»
Фран СОЛЬ: «Не вижу 95 миллионов разницы между Мудриком и Цыганковым»

Экс-форвард «Динамо» сравнил двух украинцев

Англия потеряла защитника накануне матча с Украиной
Футбол | 25 марта 2023, 14:34 5
Англия потеряла защитника накануне матча с Украиной
Англия потеряла защитника накануне матча с Украиной

Рис Джеймс покинул расположение команды

Гарет САУТГЕЙТ: «Мы сочувствуем Украине, однако сделаем все для победы»
Футбол | 25.03.2023, 17:49
Гарет САУТГЕЙТ: «Мы сочувствуем Украине, однако сделаем все для победы»
Гарет САУТГЕЙТ: «Мы сочувствуем Украине, однако сделаем все для победы»
Отбор Евро-2023. Украина U-19 проиграла Дании и прекратила борьбу
Футбол | 25.03.2023, 19:05
Отбор Евро-2023. Украина U-19 проиграла Дании и прекратила борьбу
Отбор Евро-2023. Украина U-19 проиграла Дании и прекратила борьбу
Александр ЗИНЧЕНКО: «С Англией сборная должна сыграть лучший матч в жизни»
Футбол | 25.03.2023, 19:57
Александр ЗИНЧЕНКО: «С Англией сборная должна сыграть лучший матч в жизни»
Александр ЗИНЧЕНКО: «С Англией сборная должна сыграть лучший матч в жизни»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Промоутер Усика рассказал, почему настаивал на пункте о реванше с Фьюри
Промоутер Усика рассказал, почему настаивал на пункте о реванше с Фьюри
24.03.2023, 12:30 5
Бокс
Украина U-19 разгромила Румынию в отборе к Евро. Впереди – дуэль с Сербией
Украина U-19 разгромила Румынию в отборе к Евро. Впереди – дуэль с Сербией
23.03.2023, 23:23
Футзал
Мюнхенский сюрприз. Почему Бавария увольняет Нагельсманна
Мюнхенский сюрприз. Почему Бавария увольняет Нагельсманна
24.03.2023, 13:15 18
Футбол
Победный почин Ротаня, точка в бою Усик – Фьюри, предъява изгоя Тимощука
Победный почин Ротаня, точка в бою Усик – Фьюри, предъява изгоя Тимощука
24.03.2023, 06:06
Другие виды
ФОТО. Усик вернулся в Украину после срыва боя с Фьюри
ФОТО. Усик вернулся в Украину после срыва боя с Фьюри
23.03.2023, 19:59 6
Бокс
ВИДЕО. Преступления Поворознюка: кто его крыша. Интервью режиссера Гордону
ВИДЕО. Преступления Поворознюка: кто его крыша. Интервью режиссера Гордону
24.03.2023, 06:17 15
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. В правила футбола внесены два изменения
ОФИЦИАЛЬНО. В правила футбола внесены два изменения
24.03.2023, 16:24 31
Футбол
Без Зинченко. Ротань назвал стартовый состав сборной на матч с Брентфордом
Без Зинченко. Ротань назвал стартовый состав сборной на матч с Брентфордом
23.03.2023, 18:50
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности