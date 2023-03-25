Президент ПСЖ: «Аутсайдер АПЛ заработал на ТВ в два раза больше, чем мы»

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи уверен, что все чемпионаты должны брать пример с АПЛ, которая зарабатывает невероятные деньги на телевизионных правах.

По информации Хелаифи, «Норвич», который в прошлом сезоне вылетел с последнего места, заработал больше, чем ПСЖ в своем чемпионате.

«АПЛ – фантастический чемпионат. Они привлекают инвестиции и борются с пиратством. Это всем остальным чемпионатам нужно улучшаться, а не АПЛ. И это вызов для всех нас».

«По итогам прошлого сезона последняя команда АПЛ заработала от ТВ-прав почти в два раза больше, чем ПСЖ в Лиге 1. Мы не должны оставаться позади», – сказал Аль-Хелаифи.