Михаил МУДРИК: «Какого цвета Лондон? Синий. Мы обсуждали это с Зинченко»

Хавбек «Челси» Михаил Мудрик рассказал о том, что в шутку обсуждал с игроком «Арсенала» Александром Зинченко то, какого цвета Лондон – Синий в цветах «Челси» или Красный в цветах «Арсенала».

«Какого цвета Лондон? Синий. Мы с Сашей Зинченко шутим по поводу «Арсенала», «Челси» и цветов Лондона. Зинченко – классный парень, очень добрый. Мы проводим время вместе», – сказал Мудрик.

Михаил был близок к переходу в «Арсенал», но в итоге оказался в другой лондонской команде.