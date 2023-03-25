Англия25 марта 2023, 20:20 |
1107
5
Михаил МУДРИК: «Какого цвета Лондон? Синий. Мы обсуждали это с Зинченко»
Таблица АПЛ пока говорит иное
25 марта 2023, 20:20 |
1107
5
Хавбек «Челси» Михаил Мудрик рассказал о том, что в шутку обсуждал с игроком «Арсенала» Александром Зинченко то, какого цвета Лондон – Синий в цветах «Челси» или Красный в цветах «Арсенала».
«Какого цвета Лондон? Синий. Мы с Сашей Зинченко шутим по поводу «Арсенала», «Челси» и цветов Лондона. Зинченко – классный парень, очень добрый. Мы проводим время вместе», – сказал Мудрик.
Михаил был близок к переходу в «Арсенал», но в итоге оказался в другой лондонской команде.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 25 марта 2023, 17:49 11
Англия готовится сыграть против Украины
Футбол | 25 марта 2023, 19:05 8
Команда не сыграет на юношеском Евро
Футбол | 25.03.2023, 13:09
Футбол | 25.03.2023, 14:34
Футбол | 24.03.2023, 22:05
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
23.03.2023, 20:55 24
24.03.2023, 06:17 12
24.03.2023, 13:15 18
23.03.2023, 17:41 2
24.03.2023, 12:30 5
24.03.2023, 18:13 8
25.03.2023, 05:31
23.03.2023, 18:40 6
У синіх кольорах середняка АПЛ Мудрик просто грає.