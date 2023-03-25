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  4. Михаил МУДРИК: «Какого цвета Лондон? Синий. Мы обсуждали это с Зинченко»
Англия
25 марта 2023, 20:20 |
1107
5

Михаил МУДРИК: «Какого цвета Лондон? Синий. Мы обсуждали это с Зинченко»

Таблица АПЛ пока говорит иное

25 марта 2023, 20:20 |
1107
5
Михаил МУДРИК: «Какого цвета Лондон? Синий. Мы обсуждали это с Зинченко»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Хавбек «Челси» Михаил Мудрик рассказал о том, что в шутку обсуждал с игроком «Арсенала» Александром Зинченко то, какого цвета Лондон – Синий в цветах «Челси» или Красный в цветах «Арсенала».

«Какого цвета Лондон? Синий. Мы с Сашей Зинченко шутим по поводу «Арсенала», «Челси» и цветов Лондона. Зинченко – классный парень, очень добрый. Мы проводим время вместе», – сказал Мудрик.

Михаил был близок к переходу в «Арсенал», но в итоге оказался в другой лондонской команде.

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Михаил Мудрик Александр Зинченко Челси Арсенал Лондон
Источник Sky Sports
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Комментарии 5
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Kain_X_Rain
Ще дві три гри в такому дусі і буде питання якого кольору Стамбул 
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+9
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avk2307
Ну зараз він точно Червоний. 
У синіх кольорах середняка АПЛ Мудрик просто грає.
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+3
Justin_Bieber15
Какой клоун))) Сидит на скамейке в среднячке чемпионата и что-то вякает на лидера чемпионата
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-2
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