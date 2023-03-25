Чемпионат Европы25 марта 2023, 19:33 |
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Гарет САУТГЕЙТ: «Мы ждем от Украины сильной игры»
Английский тренер – о предстоящем матче с командой Украины
25 марта 2023, 19:33 |
209
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился ожиданиями встречи со сборной Украины в отборе на Евро-2024.
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