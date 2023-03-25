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  4. Гарет САУТГЕЙТ: «Мы ждем от Украины сильной игры»
Чемпионат Европы
25 марта 2023, 19:33 |
209
1

Гарет САУТГЕЙТ: «Мы ждем от Украины сильной игры»

Английский тренер – о предстоящем матче с командой Украины

25 марта 2023, 19:33 |
209
1
Гарет САУТГЕЙТ: «Мы ждем от Украины сильной игры»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился ожиданиями встречи со сборной Украины в отборе на Евро-2024.

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Источник Sport.ua
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