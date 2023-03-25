Фран СОЛЬ: «Не вижу 95 миллионов разницы между Мудриком и Цыганковым»

Бывший форвард «Динамо» Киев Фран Соль прокомментировал январские трансферы Виктора Цыганкова и Михаила Мудрика:

«Я был очень удивлен, потому что я не вижу 95 миллионов разницы между ними. Это вопрос рынка, и «Жирона» очень хорошо поработала, чтобы добиться этого. Уверяю вас, что такой разницы нет, ведь Виктор был одним из лучших бомбардиров киевского «Динамо» и сделал гораздо больше, чем Мудрик, у которого был хороший год в «Шахтере». Дальше увидим, а пока он этого не показал.

Быстрая адаптация Цыганкова? Меня это не удивило. Я хорошо знаю его и знал, что он способен это сделать. У него такой уровень, чтобы играть в стартовом составе «Жироны», и Мишель, который знает больше, чем я, это знает. Он ставит его в решающие матчи, и я хочу его поздравить, потому что он этого заслуживает. Я свидетель того, что он старался и много работал, чтобы быть здесь».