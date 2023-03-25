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  4. Фран СОЛЬ: «Не вижу 95 миллионов разницы между Мудриком и Цыганковым»
Украина. Премьер лига
25 марта 2023, 16:45 |
2572
7

Фран СОЛЬ: «Не вижу 95 миллионов разницы между Мудриком и Цыганковым»

Экс-форвард «Динамо» сравнил двух украинцев

25 марта 2023, 16:45 |
2572
7
Фран СОЛЬ: «Не вижу 95 миллионов разницы между Мудриком и Цыганковым»
ФК Динамо. Фран Соль

Бывший форвард «Динамо» Киев Фран Соль прокомментировал январские трансферы Виктора Цыганкова и Михаила Мудрика:

«Я был очень удивлен, потому что я не вижу 95 миллионов разницы между ними. Это вопрос рынка, и «Жирона» очень хорошо поработала, чтобы добиться этого. Уверяю вас, что такой разницы нет, ведь Виктор был одним из лучших бомбардиров киевского «Динамо» и сделал гораздо больше, чем Мудрик, у которого был хороший год в «Шахтере». Дальше увидим, а пока он этого не показал.

Быстрая адаптация Цыганкова? Меня это не удивило. Я хорошо знаю его и знал, что он способен это сделать. У него такой уровень, чтобы играть в стартовом составе «Жироны», и Мишель, который знает больше, чем я, это знает. Он ставит его в решающие матчи, и я хочу его поздравить, потому что он этого заслуживает. Я свидетель того, что он старался и много работал, чтобы быть здесь».

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Фран Соль Динамо Киев Виктор Цыганков Михаил Мудрик
Источник L'Esportiu
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Комментарии 7
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Remark
У Запасного очередной траур. Пришла беда откуда и не ждали)
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+5
Показать Скрыть 1 ответ
Фанькин кот
А Соль свой уровень на сколько оценивает? Много за Динамо наколотил?
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-3
Иван Качура
Не бачив Соля в грі за Динамо Київ. Це паразит невдячний, ще й на наших гравців вказує. Сидіти роками на сосці у Суркіса та зникнути в іспаскому пердиві. 
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-3
rozalievka
Это что за ноунейм?
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-4
u6464u
Ах ха ха  офшорники слюною може подавляться , це бізнес бестолочі  .
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-5
Calm
Не бачу франк соля
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-6
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