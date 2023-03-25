БАРАНКА: «Практически победили практику ставок на договорные матчи»

Глава комитета по этике и честной игре УАФ Франческо Баранка в интервью итальянским СМИ рассказал о борьбе с договорными матчами в украинском футболе:

«В Украине мы практически победили практику ставок на договорные матчи в футболе. Чемпионат страны возобновился в августе 2022 года, и с тех пор из УЕФА не поступало никаких сообщений о подозрительных матчах или событиях.

Это заслуга процесса повышения прозрачности в футболе, а также внутренней системы мониторинга, которая позволяет нам немедленно вмешиваться, как только мы получаем сигнал. Благодаря соглашению с нашим ТВ-провайдером, мы фактически можем немедленно прервать прямую трансляцию поединка в случае подозрения на его договорный характер. Поэтому в драматический для Украины момент от футбольного мира поступает сигнал надежды и позитива.

Причем я хотел бы подчеркнуть, что, например, россия стабильно занимает второе место среди стран мира с наибольшим количеством фальсифицированных матчей и событий, уступая в 2022 только Бразилии. Показательно, что некоторые футболисты, выступавшие в Украине, но во время войны перешедшие в чемпионат россии, оказались причастны к подозрительным матчам и попыткам их организации».