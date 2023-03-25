Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. БАРАНКА: «Практически победили практику ставок на договорные матчи»
Украина. Премьер лига
25 марта 2023, 16:27 |
93
1

БАРАНКА: «Практически победили практику ставок на договорные матчи»

Глава комитета УАФ – о борьбе с договорными матчами

25 марта 2023, 16:27 |
93
1
БАРАНКА: «Практически победили практику ставок на договорные матчи»
УАФ. Франческо Баранка

Глава комитета по этике и честной игре УАФ Франческо Баранка в интервью итальянским СМИ рассказал о борьбе с договорными матчами в украинском футболе:

«В Украине мы практически победили практику ставок на договорные матчи в футболе. Чемпионат страны возобновился в августе 2022 года, и с тех пор из УЕФА не поступало никаких сообщений о подозрительных матчах или событиях.

Это заслуга процесса повышения прозрачности в футболе, а также внутренней системы мониторинга, которая позволяет нам немедленно вмешиваться, как только мы получаем сигнал. Благодаря соглашению с нашим ТВ-провайдером, мы фактически можем немедленно прервать прямую трансляцию поединка в случае подозрения на его договорный характер. Поэтому в драматический для Украины момент от футбольного мира поступает сигнал надежды и позитива.

Причем я хотел бы подчеркнуть, что, например, россия стабильно занимает второе место среди стран мира с наибольшим количеством фальсифицированных матчей и событий, уступая в 2022 только Бразилии. Показательно, что некоторые футболисты, выступавшие в Украине, но во время войны перешедшие в чемпионат россии, оказались причастны к подозрительным матчам и попыткам их организации».

По теме:
Тимощук подал иск против УАФ в Спортивный арбитражный суд
Результат после матча. УАФ подтвердила: игру Украина – Брентфорд не покажут
В Испании верят, что Украина еще может подключиться 4-й к заявке на ЧМ-2030
Франческо Баранка Украинская ассоциация футбола
Источник AGIMEG
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Бавария уволила Нагельсманна, Тухель – новый тренер
Футбол | 24 марта 2023, 18:54 24
ОФИЦИАЛЬНО. Бавария уволила Нагельсманна, Тухель – новый тренер
ОФИЦИАЛЬНО. Бавария уволила Нагельсманна, Тухель – новый тренер

35-летний тренер не задержался в Мюнхене

Виктор Цыганков стал отцом. У хавбека сборной Украины родился первенец
Футбол | 24 марта 2023, 22:05 3
Виктор Цыганков стал отцом. У хавбека сборной Украины родился первенец
Виктор Цыганков стал отцом. У хавбека сборной Украины родился первенец

Наставник сборной Украины Руслан Ротань вручил Виктору праздничный торт.

Атлетико Минейро ждет ответ Шахтера по Педриньо
Футбол | 25.03.2023, 08:58
Атлетико Минейро ждет ответ Шахтера по Педриньо
Атлетико Минейро ждет ответ Шахтера по Педриньо
Известны расходы Баварии по расставанию с Нагельсманном
Футбол | 24.03.2023, 20:33
Известны расходы Баварии по расставанию с Нагельсманном
Известны расходы Баварии по расставанию с Нагельсманном
КОНОПЛЯНКА: «Будем настраиваться на победу, как бы это смешно ни звучало»
Футбол | 25.03.2023, 08:52
КОНОПЛЯНКА: «Будем настраиваться на победу, как бы это смешно ни звучало»
КОНОПЛЯНКА: «Будем настраиваться на победу, как бы это смешно ни звучало»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
DK1961
Баранка: практически сумели СПРЯТАТЬ все улики договорных матчей и всегда ЗАКРЫВАТЬ ГЛАЗА на их существование 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Промоутер Фьюри: «Тайсон делает то, что хочет. Может завершить карьеру»
Промоутер Фьюри: «Тайсон делает то, что хочет. Может завершить карьеру»
24.03.2023, 18:13 5
Бокс
Первый в истории. Роналду установил новый бомбардирский рекорд
Первый в истории. Роналду установил новый бомбардирский рекорд
24.03.2023, 02:29 3
Футбол
Разоблачение Поворознюка, новые правила, боевой спарринг молодежки
Разоблачение Поворознюка, новые правила, боевой спарринг молодежки
25.03.2023, 05:31
Другие виды
Брентфорд – Украина – 0:2. Видео голов и обзор матча
Брентфорд – Украина – 0:2. Видео голов и обзор матча
24.03.2023, 08:33 3
Футбол
Мюнхенский сюрприз. Почему Бавария увольняет Нагельсманна
Мюнхенский сюрприз. Почему Бавария увольняет Нагельсманна
24.03.2023, 13:15 18
Футбол
Промоутер Усика рассказал, почему настаивал на пункте о реванше с Фьюри
Промоутер Усика рассказал, почему настаивал на пункте о реванше с Фьюри
24.03.2023, 12:30 5
Бокс
Украина U-19 разгромила Румынию в отборе к Евро. Впереди – дуэль с Сербией
Украина U-19 разгромила Румынию в отборе к Евро. Впереди – дуэль с Сербией
23.03.2023, 23:23
Футзал
ОФИЦИАЛЬНО. В правила футбола внесены два изменения
ОФИЦИАЛЬНО. В правила футбола внесены два изменения
24.03.2023, 16:24 27
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности