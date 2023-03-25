Экс-премьер Катара сделал предложение по покупке Манчестер Юнайтед

Бывший премьер-министр Катара Шейх Джассим сделал официальное предложение по поводу покупки «Манчестер Юнайтед».

Об этом сообщают как английские СМИ, так и итальянский инсайдер Фабрицио Романо. Сумма предложения – 4,5 миллиарда фунтов.

Также на приобретение «Манчестер Юнайтед» претендует британский миллиардер Джим Рэтклифф. Владельцы «Манчестер Юнайтед», американская семья Глейзеров, хотят продать клуб до начала летнего трансферного окна.