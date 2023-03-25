Англия25 марта 2023, 12:39 | Обновлено 25 марта 2023, 13:01
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Экс-премьер Катара сделал предложение по покупке Манчестер Юнайтед
Сумма возможной сделки – 4,5 миллиарда фунтов
25 марта 2023, 12:39 | Обновлено 25 марта 2023, 13:01
341
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Бывший премьер-министр Катара Шейх Джассим сделал официальное предложение по поводу покупки «Манчестер Юнайтед».
Об этом сообщают как английские СМИ, так и итальянский инсайдер Фабрицио Романо. Сумма предложения – 4,5 миллиарда фунтов.
Также на приобретение «Манчестер Юнайтед» претендует британский миллиардер Джим Рэтклифф. Владельцы «Манчестер Юнайтед», американская семья Глейзеров, хотят продать клуб до начала летнего трансферного окна.
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