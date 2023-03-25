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Англия
25 марта 2023, 12:39 | Обновлено 25 марта 2023, 13:01
341
0

Экс-премьер Катара сделал предложение по покупке Манчестер Юнайтед

Сумма возможной сделки – 4,5 миллиарда фунтов

25 марта 2023, 12:39 | Обновлено 25 марта 2023, 13:01
341
0
Экс-премьер Катара сделал предложение по покупке Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший премьер-министр Катара Шейх Джассим сделал официальное предложение по поводу покупки «Манчестер Юнайтед».

Об этом сообщают как английские СМИ, так и итальянский инсайдер Фабрицио Романо. Сумма предложения – 4,5 миллиарда фунтов.

Также на приобретение «Манчестер Юнайтед» претендует британский миллиардер Джим Рэтклифф. Владельцы «Манчестер Юнайтед», американская семья Глейзеров, хотят продать клуб до начала летнего трансферного окна.

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Манчестер Юнайтед
Источник Фабрицио Романо
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