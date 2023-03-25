Лука МОДРИЧ: «Хочу остаться в Реале, остальное – слухи»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич прокомментировал слухи об возможном переходе в «Аль-Наср», где выступает Криштиану Роналду:

«Мое желание известно, я хочу остаться в «Реале». Я верю и надеюсь, что это произойдет. Остальное – только предположения и слухи. Повторяю в 100-й раз: я надеюсь и верю, что останусь в «Реале».

Контракт Модрича с «Реалом» истекает в конце нынешнего сезона.