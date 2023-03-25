Испания25 марта 2023, 11:56 |
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Лука МОДРИЧ: «Хочу остаться в Реале, остальное – слухи»
Хавбек не собирается переходить в «Аль-Наср»
25 марта 2023, 11:56 |
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Полузащитник «Реала» Лука Модрич прокомментировал слухи об возможном переходе в «Аль-Наср», где выступает Криштиану Роналду:
«Мое желание известно, я хочу остаться в «Реале». Я верю и надеюсь, что это произойдет. Остальное – только предположения и слухи. Повторяю в 100-й раз: я надеюсь и верю, что останусь в «Реале».
Контракт Модрича с «Реалом» истекает в конце нынешнего сезона.
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Комментарии 1
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Модричу - 37.6 лет, он играет на высшем уровне, это пример для всех. А у нас в Украине, 25 еще молодой, а 30 уже старый.
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