Вячеслав ШЕВЧУК: «Украина обыграет Англию. Победный гол забьет Мудрик»
Специалист дал свой комментарий перед матчем на «Уэмбли»
Бывший левый защитник «Шахтера» и сборной Украины Вячеслав Шевчук дал свой прогноз на матч Англия – Украина.
«Прежде всего, Ротань – это отличный человек, большой профессионал. Мы видим, что Руслан развивается. Он проделал хорошую работу с молодежной сборной, вывел ее на чемпионат Европы. Получил приглашение от Александрии и сейчас будет тренировать национальную сборную. Для него сейчас очень сложное время, будет большая нагрузка.
Вызов Коноплянки был для меня неожиданным. Но я уверен, что он даст хорошую атмосферу, добавит конкуренцию. У сборной хорошая конкуренция. Мудрик, Коноплянка. На правом фланге Цыганков, Ярмоленко.
Для меня положительным результатом матча Англия – Украина будет 0:1. Победный гол забьет Мудрик».
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