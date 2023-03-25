Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вячеслав ШЕВЧУК: «Украина обыграет Англию. Победный гол забьет Мудрик»
Чемпионат Европы
25 марта 2023, 04:32 |
338
0

Вячеслав ШЕВЧУК: «Украина обыграет Англию. Победный гол забьет Мудрик»

Специалист дал свой комментарий перед матчем на «Уэмбли»

25 марта 2023, 04:32 |
338
0
Вячеслав ШЕВЧУК: «Украина обыграет Англию. Победный гол забьет Мудрик»
УАФ

Бывший левый защитник «Шахтера» и сборной Украины Вячеслав Шевчук дал свой прогноз на матч Англия – Украина.

«Прежде всего, Ротань – это отличный человек, большой профессионал. Мы видим, что Руслан развивается. Он проделал хорошую работу с молодежной сборной, вывел ее на чемпионат Европы. Получил приглашение от Александрии и сейчас будет тренировать национальную сборную. Для него сейчас очень сложное время, будет большая нагрузка.

Вызов Коноплянки был для меня неожиданным. Но я уверен, что он даст хорошую атмосферу, добавит конкуренцию. У сборной хорошая конкуренция. Мудрик, Коноплянка. На правом фланге Цыганков, Ярмоленко.

Для меня положительным результатом матча Англия – Украина будет 0:1. Победный гол забьет Мудрик».

По теме:
Пресс-конференция Ротаня в Англии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Англия – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Австрия – Азербайджан – 4:1. Хет-трик Забитцера. Видео голов и обзор матча
сборная Англии по футболу сборная Украины по футболу Англия - Украина Евро-2024 Вячеслав Шевчук
Источник FanDay
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Промоутер Усика рассказал, почему настаивал на пункте о реванше с Фьюри
Бокс | 24 марта 2023, 12:30 5
Промоутер Усика рассказал, почему настаивал на пункте о реванше с Фьюри
Промоутер Усика рассказал, почему настаивал на пункте о реванше с Фьюри

Александр Красюк уверен, что в первом бою их могли ограбить судьи

Мбаппе и Лукаку – герои дня. Турнирные таблицы квалификации Евро-2024
Футбол | 25 марта 2023, 00:19 0
Мбаппе и Лукаку – герои дня. Турнирные таблицы квалификации Евро-2024
Мбаппе и Лукаку – герои дня. Турнирные таблицы квалификации Евро-2024

24 марта состоялись матчи 1-го тура квалификации Евро-2024 в четырех группах

Франция унизила Нидерланды с историческим размахом
Футбол | 24.03.2023, 23:23
Франция унизила Нидерланды с историческим размахом
Франция унизила Нидерланды с историческим размахом
Мюнхенский сюрприз. Почему Бавария увольняет Нагельсманна
Футбол | 24.03.2023, 13:15
Мюнхенский сюрприз. Почему Бавария увольняет Нагельсманна
Мюнхенский сюрприз. Почему Бавария увольняет Нагельсманна
ОФИЦИАЛЬНО. В правила футбола внесены два изменения
Футбол | 24.03.2023, 16:24
ОФИЦИАЛЬНО. В правила футбола внесены два изменения
ОФИЦИАЛЬНО. В правила футбола внесены два изменения
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Промоутер Усика пролил свет на гонорар Александра за бой с Фьюри
Промоутер Усика пролил свет на гонорар Александра за бой с Фьюри
23.03.2023, 12:47 3
Бокс
Первый в истории. Роналду установил новый бомбардирский рекорд
Первый в истории. Роналду установил новый бомбардирский рекорд
24.03.2023, 02:29 3
Футбол
Тимощук подал иск против УАФ в Спортивный арбитражный суд
Тимощук подал иск против УАФ в Спортивный арбитражный суд
23.03.2023, 16:13 28
Футбол
ВИДЕО. Преступления Поворознюка: кто его крыша. Интервью режиссера Гордону
ВИДЕО. Преступления Поворознюка: кто его крыша. Интервью режиссера Гордону
24.03.2023, 06:17 6
Футбол
ДЖОШУА: «Посмотрите, через что проходит Усик. Это безумие»
ДЖОШУА: «Посмотрите, через что проходит Усик. Это безумие»
23.03.2023, 15:37 4
Бокс
Украина выиграла спарринг у Брентфорда за три дня до битвы на Уэмбли
Украина выиграла спарринг у Брентфорда за три дня до битвы на Уэмбли
23.03.2023, 20:55 25
Футбол
ФОТО. Усик вернулся в Украину после срыва боя с Фьюри
ФОТО. Усик вернулся в Украину после срыва боя с Фьюри
23.03.2023, 19:59 6
Бокс
Промоутер Фьюри уже нашел оправдание: «Никто не знает, кто такой Усик»
Промоутер Фьюри уже нашел оправдание: «Никто не знает, кто такой Усик»
23.03.2023, 22:12 28
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности