Спарринги. Австралия обыграла Эквадор, за Колумбию забил экс-игрок Карпат
Сборные используют паузу в чемпионатах для проведения товарищеских матчей
Сборные команды используют паузу в чемпионатах для проведения товарищеских матчей
24 марта контрольные поединки выиграли Австралия, Узбекистан, Венесуэла, Кувейт.
За Колумбию гол забил Хорхе Карраскаль, экс-игрок львовских «Карпат».
Товарищеские матчи
- 23 марта
Гондурас – Сальвадор – 1:0
Гол: Картахена, 34 (автогол)
Новая Зеландия – Китай – 0:0
Венгрия – Эстония – 1:0
Гол: Мартин Адам, 41.
- 24 марта
Австралия – Эквадор – 3:1
Голы: Ирвин, 12, Мабил, 32, Куол, 84 – Торрес, 23.
Япония – Уругвай – 1:1
Голы: Нисимура, 76 – Вальверде, 38
Южная Корея – Колумбия – 2:2
Голы: Сон Хын Мин, 10, 45+2 – Хамес Родригес, 46, Карраскаль, 49
Узбекистан – Боливия – 1:0
Гол: Шомуродов, 36
Саудовская Аравия – Венесуэла – 1:2
Голы: Аль-Давсари, 73 – Мартинес, 26, Рондон, 34
Кувейт – Филиппины – 2:0
Голы: Бадр, 72, Халаф, 84
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