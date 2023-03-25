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25 марта 2023, 03:39 | Обновлено 25 марта 2023, 04:50
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Спарринги. Австралия обыграла Эквадор, за Колумбию забил экс-игрок Карпат

Сборные используют паузу в чемпионатах для проведения товарищеских матчей

25 марта 2023, 03:39 | Обновлено 25 марта 2023, 04:50
2
0
Спарринги. Австралия обыграла Эквадор, за Колумбию забил экс-игрок Карпат
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Сборные команды используют паузу в чемпионатах для проведения товарищеских матчей

24 марта контрольные поединки выиграли Австралия, Узбекистан, Венесуэла, Кувейт.

За Колумбию гол забил Хорхе Карраскаль, экс-игрок львовских «Карпат».

Товарищеские матчи

  • 23 марта

Гондурас – Сальвадор – 1:0

Гол: Картахена, 34 (автогол)

Новая Зеландия – Китай – 0:0

Венгрия – Эстония – 1:0

Гол: Мартин Адам, 41.

  • 24 марта

Австралия – Эквадор – 3:1

Голы: Ирвин, 12, Мабил, 32, Куол, 84 – Торрес, 23.

Япония – Уругвай – 1:1

Голы: Нисимура, 76 – Вальверде, 38

Южная Корея – Колумбия – 2:2

Голы: Сон Хын Мин, 10, 45+2 – Хамес Родригес, 46, Карраскаль, 49

Узбекистан – Боливия – 1:0

Гол: Шомуродов, 36

Саудовская Аравия – Венесуэла – 1:2

Голы: Аль-Давсари, 73 – Мартинес, 26, Рондон, 34

Кувейт – Филиппины – 2:0

Голы: Бадр, 72, Халаф, 84

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Источник Sport.ua
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