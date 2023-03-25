Второй этап Первой лиги Украины стартует 8 апреля

Администрация ОФК «Профессиональная футбольная лига Украины», заслушав информацию менеджера по работе с лигами ПФЛ Сергея Анненко, приняла решение о дате проведения и времени начала матчей 1-го тура второго этапа чемпионата Украины по футболу среди команд VBET UA Первой лиги сезона 2022/23.

Группа ЧЕМПИОНСКАЯ

1-й тур

8 апреля 2023 года (суббота)

13:30. Нива – ЛНЗ

14:30. Эпицентр – Оболонь

17:00. Карпаты – Кремень

9 апреля 2023 года (воскресенье)

16:00. Полесье – Металлург

Группа ВЫБЫВАНИЕ

1-й тур

8 апреля 2023 года (суббота)

12:00. ФК Чернигов - ФСК Мариуполь

9 апреля 2023 года (воскресенье)

13:00. СК Полтава – Буковина

13:30. Скорук – Диназ

14:00. Горняк-Спорт – Прикарпатье