Второй этап Первой лиги Украины стартует 8 апреля
ПФЛ приняла решение о дате проведения и времени начала матчей
Администрация ОФК «Профессиональная футбольная лига Украины», заслушав информацию менеджера по работе с лигами ПФЛ Сергея Анненко, приняла решение о дате проведения и времени начала матчей 1-го тура второго этапа чемпионата Украины по футболу среди команд VBET UA Первой лиги сезона 2022/23.
Группа ЧЕМПИОНСКАЯ
1-й тур
8 апреля 2023 года (суббота)
13:30. Нива – ЛНЗ
14:30. Эпицентр – Оболонь
17:00. Карпаты – Кремень
9 апреля 2023 года (воскресенье)
16:00. Полесье – Металлург
Группа ВЫБЫВАНИЕ
1-й тур
8 апреля 2023 года (суббота)
12:00. ФК Чернигов - ФСК Мариуполь
9 апреля 2023 года (воскресенье)
13:00. СК Полтава – Буковина
13:30. Скорук – Диназ
14:00. Горняк-Спорт – Прикарпатье
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