Франция унизила Нидерланды с историческим размахом

В пятницу, 24 марта, в матче квалификации чемпионата Европы 2024 года отношения выясняют сборные Франции и Нидерландов.

Уже к 21-й минуте игры французская сборная вела в счете 3:0. В истории команды Нидерландов не было подобного случая с 1919 года, чтобы она пропускала к этому времени в своих матчах три безответных гола. То есть, почти 104 года тому назад.

Ранее нидерландцы пропустили три гола без ответа до 20-й минуты матча со Швецией в августе 1919-го.