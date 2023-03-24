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Чемпионат Европы
24 марта 2023, 23:23 | Обновлено 24 марта 2023, 23:30
611
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Франция унизила Нидерланды с историческим размахом

Вице-чемпионы мира разбивают оранжевых в матче отбора на Евро-2024

24 марта 2023, 23:23 | Обновлено 24 марта 2023, 23:30
611
1
Франция унизила Нидерланды с историческим размахом
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 24 марта, в матче квалификации чемпионата Европы 2024 года отношения выясняют сборные Франции и Нидерландов.

Уже к 21-й минуте игры французская сборная вела в счете 3:0. В истории команды Нидерландов не было подобного случая с 1919 года, чтобы она пропускала к этому времени в своих матчах три безответных гола. То есть, почти 104 года тому назад.

Ранее нидерландцы пропустили три гола без ответа до 20-й минуты матча со Швецией в августе 1919-го.

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Евро-2024 Франция - Нидерланды сборная Франции по футболу
Источник Sport.ua
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Andrey_1992
ну-ну, Оранье геть ніякі були, там і шведи обкакались з Бельгією, короче жесть...а ще поляки здивували
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