Мбаппе забил 37-й гол за Францию и продолжает погоню за рекордом Жиру

24-летний форвард парижского «ПСЖ» Килиан Мбаппе стал автором одного гола в матче отбора на Евро-2024 Франция - Нидерланды (3:0 после первого тайма).

Он отличился на 21-й минуте с передачи Орельена Тчуамени. После гола Мбаппе счет в поединке стал 3:0.

Килиан Мбаппе довел общей показатель своих голов в форме сборной Франции до 37-ми. Он делит 5-е место в историческом списке бомбардиров с Каримом Бензема. Впрочем, Килиан достиг отметки в 37 голов за 67 матчей, а Карим – за 97.

Лучшим бомбардиров французской сборной в истории является Оливье Жиру, на счету которого 53 гола.