Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мбаппе забил 37-й гол за Францию и продолжает погоню за рекордом Жиру
Франция
24 марта 2023, 22:44 | Обновлено 24 марта 2023, 22:53
939
0

Мбаппе забил 37-й гол за Францию и продолжает погоню за рекордом Жиру

Нападающий настиг в реестре Карима Бензема

24 марта 2023, 22:44 | Обновлено 24 марта 2023, 22:53
939
0
Мбаппе забил 37-й гол за Францию и продолжает погоню за рекордом Жиру
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

24-летний форвард парижского «ПСЖ» Килиан Мбаппе стал автором одного гола в матче отбора на Евро-2024 Франция - Нидерланды (3:0 после первого тайма).

Он отличился на 21-й минуте с передачи Орельена Тчуамени. После гола Мбаппе счет в поединке стал 3:0.

Килиан Мбаппе довел общей показатель своих голов в форме сборной Франции до 37-ми. Он делит 5-е место в историческом списке бомбардиров с Каримом Бензема. Впрочем, Килиан достиг отметки в 37 голов за 67 матчей, а Карим – за 97.

Лучшим бомбардиров французской сборной в истории является Оливье Жиру, на счету которого 53 гола.

По теме:
Франция – Нидерланды – 4:0. Дубль Мбаппе. Видео голов и обзор матча
Нокаут в дебюте матча. Франция разгромила Нидерланды в отборе к Евро-2024
Франция унизила Нидерланды с историческим размахом
сборная Франции по футболу Килиан Мбаппе Оливье Жиру Карим Бензема
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Виктор Циганков стал отцом. У хавбека сборной Украины родился первенец
Футбол | 24 марта 2023, 22:05 1
Виктор Циганков стал отцом. У хавбека сборной Украины родился первенец
Виктор Циганков стал отцом. У хавбека сборной Украины родился первенец

Наставник сборной Украины Руслан Ротань вручил Виктору праздничный торт.

Президент МОК: «Спортсмены с символом Z не должны участвовать в турнирах»
Олимпийские игры | 24 марта 2023, 15:52 7
Президент МОК: «Спортсмены с символом Z не должны участвовать в турнирах»
Президент МОК: «Спортсмены с символом Z не должны участвовать в турнирах»

28 марта МОК рассмотрит вопрос возвращения россии

Два разных тайма, рекорд Кейна. Сборная Англии удержала победу над Италией
Футбол | 23.03.2023, 23:41
Два разных тайма, рекорд Кейна. Сборная Англии удержала победу над Италией
Два разных тайма, рекорд Кейна. Сборная Англии удержала победу над Италией
Победный почин Ротаня, точка в бою Усик – Фьюри, предъява изгоя Тимощука
Другие виды | 24.03.2023, 06:06
Победный почин Ротаня, точка в бою Усик – Фьюри, предъява изгоя Тимощука
Победный почин Ротаня, точка в бою Усик – Фьюри, предъява изгоя Тимощука
Первый в истории. Роналду установил новый бомбардирский рекорд
Футбол | 24.03.2023, 02:29
Первый в истории. Роналду установил новый бомбардирский рекорд
Первый в истории. Роналду установил новый бомбардирский рекорд
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Секс-символ бокса жестко раскритиковала Фьюри за срыв боя с Усиком
Секс-символ бокса жестко раскритиковала Фьюри за срыв боя с Усиком
24.03.2023, 15:45 3
Бокс
ФОТО. Цыганская королева. Жена Усика высмеяла жадность Тайсона Фьюри
ФОТО. Цыганская королева. Жена Усика высмеяла жадность Тайсона Фьюри
23.03.2023, 21:25 6
Бокс
Боя Усик – Фьюри не будет, победа Прометея, поражение Украины U-19
Боя Усик – Фьюри не будет, победа Прометея, поражение Украины U-19
23.03.2023, 05:50
Футбол
Мюнхенский сюрприз. Почему Бавария увольняет Нагельсманна
Мюнхенский сюрприз. Почему Бавария увольняет Нагельсманна
24.03.2023, 13:15 18
Футбол
ВИДЕО. Ломаченко опубликовал ролик СПЖ с претензиями к Зеленскому от УПЦ МП
ВИДЕО. Ломаченко опубликовал ролик СПЖ с претензиями к Зеленскому от УПЦ МП
23.03.2023, 09:42 43
Бокс
Инсайдер назвал пункт, по которому Усик и Фьюри не могут договориться
Инсайдер назвал пункт, по которому Усик и Фьюри не могут договориться
22.03.2023, 17:17 10
Бокс
Сенсация от Нагорняка. Украина U-19 уступила Люксембургу в отборе к Евро
Сенсация от Нагорняка. Украина U-19 уступила Люксембургу в отборе к Евро
22.03.2023, 23:15 37
Футбол
Тимощук подал иск против УАФ в Спортивный арбитражный суд
Тимощук подал иск против УАФ в Спортивный арбитражный суд
23.03.2023, 16:13 29
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности