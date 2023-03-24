Чемпионат Европы24 марта 2023, 22:23 | Обновлено 24 марта 2023, 22:39
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ВИДЕО. Гризманн и Мбаппе! Франция в дебюте забила Нидерландам три мяча
Команда Дидье Дешама шокировала соперников на Стад де Франс
24 марта 2023, 22:23 | Обновлено 24 марта 2023, 22:39
574
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24 марта на «Стад де Франс» проходит матч 1-го тура квалификации Евро-2024 между сборными Франции и Нидерландов.
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Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по киевскому времени.
Франция в дебюте забила Нидерландам три мяча. Команда Дидье Дешама шокировала соперников в первые минуты матча.
ГОЛ! 1:0. Гризманн, 2 мин
ГОЛ! 2:0. Упамекано, 8 мин.
ГОЛ! 3:0. Мбаппе, 21 мин.
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