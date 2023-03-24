Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Гризманн и Мбаппе! Франция в дебюте забила Нидерландам три мяча
Чемпионат Европы
24 марта 2023, 22:23 | Обновлено 24 марта 2023, 22:39
574
0

ВИДЕО. Гризманн и Мбаппе! Франция в дебюте забила Нидерландам три мяча

Команда Дидье Дешама шокировала соперников на Стад де Франс

24 марта 2023, 22:23 | Обновлено 24 марта 2023, 22:39
574
0
ВИДЕО. Гризманн и Мбаппе! Франция в дебюте забила Нидерландам три мяча
Getty Images/Global Images Ukraine

24 марта на «Стад де Франс» проходит матч 1-го тура квалификации Евро-2024 между сборными Франции и Нидерландов.

  • Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по киевскому времени.

Франция в дебюте забила Нидерландам три мяча. Команда Дидье Дешама шокировала соперников в первые минуты матча.

ГОЛ! 1:0. Гризманн, 2 мин

ГОЛ! 2:0. Упамекано, 8 мин.

ГОЛ! 3:0. Мбаппе, 21 мин.

По теме:
Хет-трик Лукаку. Бельгия на выезде разгромила Швецию
Чехия – Польша – 3:1. Видео голов и обзор матча
Франция – Нидерланды – 4:0. Дубль Мбаппе. Видео голов и обзор матча
сборная Франции по футболу сборная Нидерландов по футболу Евро-2024 Франция - Нидерланды видео голов и обзор Антуан Гризманн Килиан Мбаппе Дайо Упамекано
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Секс-символ бокса жестко раскритиковала Фьюри за срыв боя с Усиком
Бокс | 24 марта 2023, 15:45 3
Секс-символ бокса жестко раскритиковала Фьюри за срыв боя с Усиком
Секс-символ бокса жестко раскритиковала Фьюри за срыв боя с Усиком

Эбани Бриджес не понравился тон общения со стороны британского бойца

ВИДЕО. Черногория обыграла на выезде Болгарию на старте квалификации Евро
Футбол | 24 марта 2023, 21:55 0
ВИДЕО. Черногория обыграла на выезде Болгарию на старте квалификации Евро
ВИДЕО. Черногория обыграла на выезде Болгарию на старте квалификации Евро

Единственный гол забил Никола Крстович на 70-й минуте

Дожали в компенсированное время. Украина U21 переиграла Данию
Футбол | 24.03.2023, 17:29
Дожали в компенсированное время. Украина U21 переиграла Данию
Дожали в компенсированное время. Украина U21 переиграла Данию
ОФИЦИАЛЬНО. Бавария уволила Нагельсманна, Тухель – новый тренер
Футбол | 24.03.2023, 18:54
ОФИЦИАЛЬНО. Бавария уволила Нагельсманна, Тухель – новый тренер
ОФИЦИАЛЬНО. Бавария уволила Нагельсманна, Тухель – новый тренер
ВИДЕО. Преступления Поворознюка: кто его крыша. Интервью режиссера Гордону
Футбол | 24.03.2023, 06:17
ВИДЕО. Преступления Поворознюка: кто его крыша. Интервью режиссера Гордону
ВИДЕО. Преступления Поворознюка: кто его крыша. Интервью режиссера Гордону
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Инсайдер назвал пункт, по которому Усик и Фьюри не могут договориться
Инсайдер назвал пункт, по которому Усик и Фьюри не могут договориться
22.03.2023, 17:17 10
Бокс
Без Зинченко. Ротань назвал стартовый состав сборной на матч с Брентфордом
Без Зинченко. Ротань назвал стартовый состав сборной на матч с Брентфордом
23.03.2023, 18:50
Футбол
Боя Усик – Фьюри не будет, победа Прометея, поражение Украины U-19
Боя Усик – Фьюри не будет, победа Прометея, поражение Украины U-19
23.03.2023, 05:50
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик, ты гадкая и малая крыса»
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик, ты гадкая и малая крыса»
23.03.2023, 19:03 25
Бокс
Азаренко наехала на Свентек из-за ее критики WTA после ситуации с Цуренко
Азаренко наехала на Свентек из-за ее критики WTA после ситуации с Цуренко
22.03.2023, 19:36 13
Теннис
Первый в истории. Роналду установил новый бомбардирский рекорд
Первый в истории. Роналду установил новый бомбардирский рекорд
24.03.2023, 02:29 3
Футбол
ФОТО. Цыганская королева. Жена Усика высмеяла жадность Тайсона Фьюри
ФОТО. Цыганская королева. Жена Усика высмеяла жадность Тайсона Фьюри
23.03.2023, 21:25 6
Бокс
Где смотреть онлайн товарищеский матч Брентфорд – Украина
Где смотреть онлайн товарищеский матч Брентфорд – Украина
23.03.2023, 06:46 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности