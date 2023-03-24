Чемпионат Европы24 марта 2023, 21:30 | Обновлено 24 марта 2023, 21:42
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Ибрагимович вне старта Швеции на игру с Бельгией в отборе на Евро-2024
Шведский голеадора-ветеран начнет матч на скамейке запасных
24 марта 2023, 21:30 | Обновлено 24 марта 2023, 21:42
187
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Стали известны стартовые составы сборных Швеции и Бельгии на матч отборочного турнира к Евро-2024.
41-летний форвард скандинавов Златан Ибрагимович начнет игру в запасе.
Швеция: Ольсен, Валквист, Экдаль, Линделеф, Аугустинссон, Густафссон, Ольссон, Сванберг, Форсберг, Кулушевски, Исак.
Бельгия: Куртуа, Теате, Вертонген, Фас, Кастань, Онана, Де Брюйне, Карраско, Троссард, Лукебакио, Лукаку.
Матч Швеция – Бельгия состоится в Сольне, начало – в 21:45 по Киеву.
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