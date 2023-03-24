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Чемпионат Европы
24 марта 2023, 21:30 | Обновлено 24 марта 2023, 21:42
187
0

Ибрагимович вне старта Швеции на игру с Бельгией в отборе на Евро-2024

Шведский голеадора-ветеран начнет матч на скамейке запасных

24 марта 2023, 21:30 | Обновлено 24 марта 2023, 21:42
187
0
Ибрагимович вне старта Швеции на игру с Бельгией в отборе на Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Златан Ибрагимович

Стали известны стартовые составы сборных Швеции и Бельгии на матч отборочного турнира к Евро-2024.

41-летний форвард скандинавов Златан Ибрагимович начнет игру в запасе.

Швеция: Ольсен, Валквист, Экдаль, Линделеф, Аугустинссон, Густафссон, Ольссон, Сванберг, Форсберг, Кулушевски, Исак.

Бельгия: Куртуа, Теате, Вертонген, Фас, Кастань, Онана, Де Брюйне, Карраско, Троссард, Лукебакио, Лукаку.

Матч Швеция – Бельгия состоится в Сольне, начало – в 21:45 по Киеву.

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Евро-2024 Златан Ибрагимович сборная Швеции по футболу сборная Бельгии по футболу
Источник Sport.ua
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