Ибрагимович вне старта Швеции на игру с Бельгией в отборе на Евро-2024

Стали известны стартовые составы сборных Швеции и Бельгии на матч отборочного турнира к Евро-2024.

41-летний форвард скандинавов Златан Ибрагимович начнет игру в запасе.

Швеция: Ольсен, Валквист, Экдаль, Линделеф, Аугустинссон, Густафссон, Ольссон, Сванберг, Форсберг, Кулушевски, Исак.

Бельгия: Куртуа, Теате, Вертонген, Фас, Кастань, Онана, Де Брюйне, Карраско, Троссард, Лукебакио, Лукаку.

Матч Швеция – Бельгия состоится в Сольне, начало – в 21:45 по Киеву.