24.03.2023 19:00 – FT 0 : 1
Чемпионат Европы24 марта 2023, 21:55 | Обновлено 24 марта 2023, 22:01
96
0
ВИДЕО. Черногория обыграла на выезде Болгарию на старте квалификации Евро
Единственный гол забил Никола Крстович на 70-й минуте
24 марта 2023, 21:55 | Обновлено 24 марта 2023, 22:01
96
0
Черногория обыграла на выезде Болгарию на старте квалификации Евро-2024.
Единственный гол забил Никола Крстович на 70-й минуте.
Читайте также:Отбор на Евро-2024. Черногория на выезде обыграла Болгарию
Евро-2024. Квалификация
Группа G. 1-й тур, 24 марта
Болгария – Черногория – 0:1
Гол: Никола Крстович, 70
Видеообзор матча
События матча
70’
ГОЛ ! Мяч забил Никола Крстович (Черногория).
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