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Евро
Болгария
24.03.2023 19:00 – FT 0 : 1
Черногория
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Чемпионат Европы
24 марта 2023, 21:55 | Обновлено 24 марта 2023, 22:01
96
0

ВИДЕО. Черногория обыграла на выезде Болгарию на старте квалификации Евро

Единственный гол забил Никола Крстович на 70-й минуте

24 марта 2023, 21:55 | Обновлено 24 марта 2023, 22:01
96
0
ВИДЕО. Черногория обыграла на выезде Болгарию на старте квалификации Евро
Getty Images/Global Images Ukraine

Черногория обыграла на выезде Болгарию на старте квалификации Евро-2024.

Единственный гол забил Никола Крстович на 70-й минуте.

Евро-2024. Квалификация

Группа G. 1-й тур, 24 марта

Болгария – Черногория – 0:1

Гол: Никола Крстович, 70

Видеообзор матча

События матча

70’
ГОЛ ! Мяч забил Никола Крстович (Черногория).
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Источник Sport.ua
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