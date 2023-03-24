Виталий МИКОЛЕНКО: «Не играл три недели, но выздоровел перед Англией»
Игрок восстановился к матчу сборной Украины
Защитник «Эвертона» и сборной Украины Виталий Миколенко сумел восстановиться после болезни и готовится выйти на поле в матче отбора Евро-2024 против Англии.
«Хорошо, что сыграл за сборную 45 минут. До этого я не играл три недели, после болезни мне сложно выходить. После одного тайма чувствую себя хорошо, пересилил болезнь и хорошо чувствуют себя перед Англией».
«Вратарь Англии Пикфорд? Можно сказать, что близко с ним не дружу. Отношусь с уважением как к партнеру по «Эвертону». В сравнении с прошлым матче против Англии на Евро-2020 у нас стало больше игроков в топ-чемпионатах».
«И это однозначно делает нас сильнее. Надеюсь, это нам поможет», — сказал Миколенко.
Игра состоится 26 марта.
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