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  4. Виталий МИКОЛЕНКО: «Не играл три недели, но выздоровел перед Англией»
Чемпионат Европы
24 марта 2023, 18:32 |
195
1

Виталий МИКОЛЕНКО: «Не играл три недели, но выздоровел перед Англией»

Игрок восстановился к матчу сборной Украины

24 марта 2023, 18:32 |
195
1
Виталий МИКОЛЕНКО: «Не играл три недели, но выздоровел перед Англией»
УАФ

Защитник «Эвертона» и сборной Украины Виталий Миколенко сумел восстановиться после болезни и готовится выйти на поле в матче отбора Евро-2024 против Англии.

«Хорошо, что сыграл за сборную 45 минут. До этого я не играл три недели, после болезни мне сложно выходить. После одного тайма чувствую себя хорошо, пересилил болезнь и хорошо чувствуют себя перед Англией».

«Вратарь Англии Пикфорд? Можно сказать, что близко с ним не дружу. Отношусь с уважением как к партнеру по «Эвертону». В сравнении с прошлым матче против Англии на Евро-2020 у нас стало больше игроков в топ-чемпионатах».

«И это однозначно делает нас сильнее. Надеюсь, это нам поможет», — сказал Миколенко.

Игра состоится 26 марта.

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Виталий Миколенко сборная Украины по футболу Англия - Украина Евро-2024
Источник vZbirna
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Justin_Bieber15
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