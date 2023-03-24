Гендиректор Вереса: «Есть угроза борьбы за выживание, это недопустимо»

«Верес» в трех весенних турах УПЛ набрал один пункт и теперь находится рядом с зоной переходных матчей, что не устраивает руководство клуба.

Генеральный директор Антон Назарук рассчитывает, что тренер Юрий Вирт сможет улучшить ситуацию.

«Да, спортивными результатами мы в клубе не слишком довольны. Место в турнирной таблице пока не коррелирует с теми задачами, которые определил президент и наблюдательный совет. Более того, учитывая результаты наших преследователей, есть угроза борьбы за выживание, что абсолютно недопустимо».

«По состоянию на сегодняшний день есть доверие к главному тренеру. Мы верим в то, что Вирт может не только удержать команду в УПЛ, но и выполнить задачу-минимум, поставленную президентом – войти в десятку. Главный тренер зациклил на себе все решения, связанные со спортивной частью, и ответственность на нем. Считаю, что это адекватно и справедливо, в этом равновесие прав и обязанностей всех сторон процесса», – сказал Назарук.