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  4. Гендиректор Вереса: «Есть угроза борьбы за выживание, это недопустимо»
Украина. Премьер лига
24 марта 2023, 17:35 |
160
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Гендиректор Вереса: «Есть угроза борьбы за выживание, это недопустимо»

Антон Назарук утверждает, что клуб доверяет тренеру

24 марта 2023, 17:35 |
160
0
Гендиректор Вереса: «Есть угроза борьбы за выживание, это недопустимо»
ФК Верес

«Верес» в трех весенних турах УПЛ набрал один пункт и теперь находится рядом с зоной переходных матчей, что не устраивает руководство клуба.

Генеральный директор Антон Назарук рассчитывает, что тренер Юрий Вирт сможет улучшить ситуацию.

«Да, спортивными результатами мы в клубе не слишком довольны. Место в турнирной таблице пока не коррелирует с теми задачами, которые определил президент и наблюдательный совет. Более того, учитывая результаты наших преследователей, есть угроза борьбы за выживание, что абсолютно недопустимо».

«По состоянию на сегодняшний день есть доверие к главному тренеру. Мы верим в то, что Вирт может не только удержать команду в УПЛ, но и выполнить задачу-минимум, поставленную президентом – войти в десятку. Главный тренер зациклил на себе все решения, связанные со спортивной частью, и ответственность на нем. Считаю, что это адекватно и справедливо, в этом равновесие прав и обязанностей всех сторон процесса», – сказал Назарук.

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Верес Ровно Юрий Вирт Антон Назарук чемпионат Украины по футболу
Источник Sportarena
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