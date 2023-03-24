Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Андрей ШЕВЧЕНКО: «Челси должен терпеливо относиться к Мудрику»
Англия
24 марта 2023, 17:40 |
780
6

Андрей ШЕВЧЕНКО: «Челси должен терпеливо относиться к Мудрику»

Легендарный форвард – о новичке «Челси»

24 марта 2023, 17:40 |
780
6
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Челси должен терпеливо относиться к Мудрику»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Легендарный украинский форвард Андрей Шевченко оценил перспективы своего соотечественника Михаила Мудрика в «Челси»:

«Для меня в Милане и Лондоне сработало погружение в культуру, изучение языка, чтобы я мог общаться со своими партнерами по команде. Это поможет ему быстрее адаптироваться.

«Челси» купил талантливого игрока в очень молодом возрасте, это трансфер на будущее. Он только начинает свой путь. Его первый шаг, переход к «Челси», правильный. Он – часть амбициозного проекта и находится в надежных руках.

Решение получить его прямо сейчас зависело от того, насколько клуб верит в его талант. У него очень длинный контракт, это очень необычно. «Челси» инвестирует в свое будущее.

АПЛ обычно требует результатов прямо сейчас, но давайте посмотрим, что будет за эти восемь лет. Давайте посмотрим, что он может сделать в долгосрочной перспективе. Клуб должен терпеливо относиться к нему, верить в его талант».

По теме:
Зинченко надеялся на переход Мудрика в Арсенал. «Но это уже неважно»
Шевченко посетил товарищеский матч между сборной Украины и Брентфордом
В Челси возмущены визитом Обамеянга в раздевалку Барселоны
Андрей Шевченко Михаил Мудрик Челси
Источник The Athletic
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Усик вернулся в Украину после срыва боя с Фьюри
Бокс | 23 марта 2023, 19:59 6
ФОТО. Усик вернулся в Украину после срыва боя с Фьюри
ФОТО. Усик вернулся в Украину после срыва боя с Фьюри

Первым делом Александр поцеловал жену

Александр ЗИНЧЕНКО: «Россия? Не хочу даже произносить. Страна-террорист»
Футбол | 24 марта 2023, 17:51 0
Александр ЗИНЧЕНКО: «Россия? Не хочу даже произносить. Страна-террорист»
Александр ЗИНЧЕНКО: «Россия? Не хочу даже произносить. Страна-террорист»

Игрок хочет забыть время выступлений в рф

Реал нашел замену Лунину в Бельгии
Футбол | 24.03.2023, 15:04
Реал нашел замену Лунину в Бельгии
Реал нашел замену Лунину в Бельгии
Промоутер Фьюри уже нашел оправдание: «Никто не знает, кто такой Усик»
Бокс | 23.03.2023, 22:12
Промоутер Фьюри уже нашел оправдание: «Никто не знает, кто такой Усик»
Промоутер Фьюри уже нашел оправдание: «Никто не знает, кто такой Усик»
ВИДЕО. Преступления Поворознюка: кто его крыша. Интервью режиссера Гордону
Футбол | 24.03.2023, 06:17
ВИДЕО. Преступления Поворознюка: кто его крыша. Интервью режиссера Гордону
ВИДЕО. Преступления Поворознюка: кто его крыша. Интервью режиссера Гордону
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Springfield
Вот если владелец Челси прикупит Страсбур в качестве фарма, то Мишке можно там и спрятаться на год.  Но что то долго он думает.
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Kh75
Андрей Николаевич ошибается. Мудрик уже состоявшийся футболист, он уже сейчас готов давать результат. То что Мудрик сидит на лавке, это просто преступление перед футболом. Мы же помним как Сантьяго Бернабеу апплодировали Мудрику, а Поттер все в раздумьях... жаль что Мудрик не попал в руки Артеты
Ответить
0
Показать Скрыть 3 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Азаренко наехала на Свентек из-за ее критики WTA после ситуации с Цуренко
Азаренко наехала на Свентек из-за ее критики WTA после ситуации с Цуренко
22.03.2023, 19:36 13
Теннис
Инсайдер назвал пункт, по которому Усик и Фьюри не могут договориться
Инсайдер назвал пункт, по которому Усик и Фьюри не могут договориться
22.03.2023, 17:17 10
Бокс
Без Зинченко. Ротань назвал стартовый состав сборной на матч с Брентфордом
Без Зинченко. Ротань назвал стартовый состав сборной на матч с Брентфордом
23.03.2023, 18:50
Футбол
ВИДЕО. Арсенал посвятил 6-минутный ролик Зинченко после победы в матче АПЛ
ВИДЕО. Арсенал посвятил 6-минутный ролик Зинченко после победы в матче АПЛ
22.03.2023, 19:59 4
Футбол
Брентфорд – Украина – 0:2. Видео голов и обзор матча
Брентфорд – Украина – 0:2. Видео голов и обзор матча
24.03.2023, 08:33 3
Футбол
Хирн предложил идеальный вариант, как определить лучшего в хевивейте
Хирн предложил идеальный вариант, как определить лучшего в хевивейте
23.03.2023, 18:40 5
Бокс
Победный почин Ротаня, точка в бою Усик – Фьюри, предъява изгоя Тимощука
Победный почин Ротаня, точка в бою Усик – Фьюри, предъява изгоя Тимощука
24.03.2023, 06:06
Другие виды
Первый в истории. Роналду установил новый бомбардирский рекорд
Первый в истории. Роналду установил новый бомбардирский рекорд
24.03.2023, 02:29 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности