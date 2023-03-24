Андрей ШЕВЧЕНКО: «Челси должен терпеливо относиться к Мудрику»

Легендарный украинский форвард Андрей Шевченко оценил перспективы своего соотечественника Михаила Мудрика в «Челси»:

«Для меня в Милане и Лондоне сработало погружение в культуру, изучение языка, чтобы я мог общаться со своими партнерами по команде. Это поможет ему быстрее адаптироваться.

«Челси» купил талантливого игрока в очень молодом возрасте, это трансфер на будущее. Он только начинает свой путь. Его первый шаг, переход к «Челси», правильный. Он – часть амбициозного проекта и находится в надежных руках.

Решение получить его прямо сейчас зависело от того, насколько клуб верит в его талант. У него очень длинный контракт, это очень необычно. «Челси» инвестирует в свое будущее.

АПЛ обычно требует результатов прямо сейчас, но давайте посмотрим, что будет за эти восемь лет. Давайте посмотрим, что он может сделать в долгосрочной перспективе. Клуб должен терпеливо относиться к нему, верить в его талант».