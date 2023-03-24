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  4. Винисиус ЖУНИОР: «Я верю, что Анчелотти хочет возглавить Бразилию»
Испания
24 марта 2023, 16:53 |
141
0

Винисиус ЖУНИОР: «Я верю, что Анчелотти хочет возглавить Бразилию»

Форвард что-то знает?

24 марта 2023, 16:53 |
141
0
Винисиус ЖУНИОР: «Я верю, что Анчелотти хочет возглавить Бразилию»
Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор не исключает, что наставник Карло Анчелотти покинет мадридскую команду и возглавит бразильскую сборную.

«Забавная ситуация, ведь если Анчелотти станет тренером сборной Бразилии, то я его потеряю в «Реале». А если он останется в «Реале», то у меня не будет Анчелотти в сборной. Карло – лучший тренер, который был в моей карьере. Уверен, Анчелотти здорово впишется в сборную, ведь у нас молодая и очень талантливая команда».

«Я верю, что ему хочется возглавить Бразилию. Так или иначе, я уважаю его как специалиста и как человека», – сказал Винисиус.

Ранее сообщалось, что Анчелотти покинет «Реал» после нынешнего сезона, если команда не выиграет Ла Лигу или Лигу чемпионов.

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Реал Мадрид сборная Бразилии по футболу Карло Анчелотти Винисиус Жуниор
Источник Reuters
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