Винисиус ЖУНИОР: «Я верю, что Анчелотти хочет возглавить Бразилию»
Форвард что-то знает?
Форвард «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор не исключает, что наставник Карло Анчелотти покинет мадридскую команду и возглавит бразильскую сборную.
«Забавная ситуация, ведь если Анчелотти станет тренером сборной Бразилии, то я его потеряю в «Реале». А если он останется в «Реале», то у меня не будет Анчелотти в сборной. Карло – лучший тренер, который был в моей карьере. Уверен, Анчелотти здорово впишется в сборную, ведь у нас молодая и очень талантливая команда».
«Я верю, что ему хочется возглавить Бразилию. Так или иначе, я уважаю его как специалиста и как человека», – сказал Винисиус.
Ранее сообщалось, что Анчелотти покинет «Реал» после нынешнего сезона, если команда не выиграет Ла Лигу или Лигу чемпионов.
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