Зинченко надеялся на переход Мудрика в Арсенал. «Но это уже неважно»

Зимой хавбек Михаил Мудрик был близок к переходу в «Арсенал», где он мог бы играть вместе с соотечественником Александром Зинченко, однако молодой игрок оказался в «Челси».

Зинченко надеялся, что Мудрик перейдет в «Арсенал».

«Я ему сказал: все закончилось, уже неважно, что ты хотел перейти в «Арсенал». Или чего хотели другие люди. Теперь ты – игрок «Челси», у тебя долгосрочный контракт и только одна опция. Только вперед вместе с новой командой».

«Жаль, что Михаил не перешел в «Арсенал», я этого хотел, но так складывается жизнь», — сказал Зинченко.

Мудрик в составе новой команды провел 7 матчей и сделал 1 ассист.