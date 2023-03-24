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  4. Зинченко надеялся на переход Мудрика в Арсенал. «Но это уже неважно»
Англия
24 марта 2023, 16:13 |
1009
1

Зинченко надеялся на переход Мудрика в Арсенал. «Но это уже неважно»

Михаилу нужно сосредоточиться на «Челси»

24 марта 2023, 16:13 |
1009
1
Зинченко надеялся на переход Мудрика в Арсенал. «Но это уже неважно»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Зимой хавбек Михаил Мудрик был близок к переходу в «Арсенал», где он мог бы играть вместе с соотечественником Александром Зинченко, однако молодой игрок оказался в «Челси».

Зинченко надеялся, что Мудрик перейдет в «Арсенал».

«Я ему сказал: все закончилось, уже неважно, что ты хотел перейти в «Арсенал». Или чего хотели другие люди. Теперь ты – игрок «Челси», у тебя долгосрочный контракт и только одна опция. Только вперед вместе с новой командой».

«Жаль, что Михаил не перешел в «Арсенал», я этого хотел, но так складывается жизнь», — сказал Зинченко.

Мудрик в составе новой команды провел 7 матчей и сделал 1 ассист.

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Александр Зинченко Михаил Мудрик Арсенал Лондон Челси
Источник Daily Mail
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