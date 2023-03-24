Зинченко надеялся на переход Мудрика в Арсенал. «Но это уже неважно»
Михаилу нужно сосредоточиться на «Челси»
Зимой хавбек Михаил Мудрик был близок к переходу в «Арсенал», где он мог бы играть вместе с соотечественником Александром Зинченко, однако молодой игрок оказался в «Челси».
Зинченко надеялся, что Мудрик перейдет в «Арсенал».
«Я ему сказал: все закончилось, уже неважно, что ты хотел перейти в «Арсенал». Или чего хотели другие люди. Теперь ты – игрок «Челси», у тебя долгосрочный контракт и только одна опция. Только вперед вместе с новой командой».
«Жаль, что Михаил не перешел в «Арсенал», я этого хотел, но так складывается жизнь», — сказал Зинченко.
Мудрик в составе новой команды провел 7 матчей и сделал 1 ассист.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Немецкий гранд расстается со специалистом, которого считают безумно перспективным в этой профессии
Главные новости за 23 марта на Sport.ua