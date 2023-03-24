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ITF
24 марта 2023, 15:26 | Обновлено 24 марта 2023, 15:27
43
0

Белинский впервые в сезоне пробился в полуфинал турнира ITF

Украинский теннисист оказался сильнее второй ракетки соревнований

24 марта 2023, 15:26 | Обновлено 24 марта 2023, 15:27
43
0
Белинский впервые в сезоне пробился в полуфинал турнира ITF
ФТУ. Вячеслав Белинский

Украинский теннисист Вячеслав Белинский (№608 АТР) вышел в полуфинал турнира ITF M15 в Хорватии.

В матче 1/4 финала украинец, посеянный на турнире под восьмым номером, уверенно обыграл вторую ракетку соревнований швейцарца Реми Бертолу (№357).

Опатия. 1/4 финала
Вячеслав Белинский (Украина) – Реми Бертола (Швейцария) – 6:3, 6:2

Отметим, что Вячеслав третий раз в карьере и впервые с апреля прошлого года сыграет в полуфинале турнира ITF.

За путевку в финал Белинский сразится против 18-летнего хорвата Луки Микрута (№1157 АТР).

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Вячеслав Белинский Реми Бертола ITF Опатия
Источник Sport.ua
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