Белинский впервые в сезоне пробился в полуфинал турнира ITF
Украинский теннисист оказался сильнее второй ракетки соревнований
Украинский теннисист Вячеслав Белинский (№608 АТР) вышел в полуфинал турнира ITF M15 в Хорватии.
В матче 1/4 финала украинец, посеянный на турнире под восьмым номером, уверенно обыграл вторую ракетку соревнований швейцарца Реми Бертолу (№357).
Опатия. 1/4 финала
Вячеслав Белинский (Украина) – Реми Бертола (Швейцария) – 6:3, 6:2
Отметим, что Вячеслав третий раз в карьере и впервые с апреля прошлого года сыграет в полуфинале турнира ITF.
За путевку в финал Белинский сразится против 18-летнего хорвата Луки Микрута (№1157 АТР).
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