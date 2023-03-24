Испания24 марта 2023, 15:04 | Обновлено 24 марта 2023, 15:07
1093
4
Реал нашел замену Лунину в Бельгии
Барт Вербрюгген может покинуть «Андерлехт»
24 марта 2023, 15:04 | Обновлено 24 марта 2023, 15:07
1093
4
Украинский голкипер Андрей Лунин, скорее всего, летом покинет «Реал» из-за недостаточного количества игровой практики.
По информации испанских СМИ, «Реал» уже нашел замену Лунину в Бельгии. Речь идет о голкипере «Андерлехта» Барте Вербрюггене. Сумма трансфера 20-летнего нидерландца может составить 10 миллионов евро.
В нынешнем сезоне на счету Вербрюггена 18 матчей за «Андерлехт» во всех турнирах, в которых он пропустил 18 голов и 7 раз отстоял «на ноль».
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Комментарии 4
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Якось пох
Вот берите минусуйте НО ПИШУ ПО ФАКТУ!! И ДЕЛУ!! ДЛЯ ВСЕГО МИРА ЭТО РЕАЛЬНО ноунейм!! ХОТЯ ТАК ОНО И ЕСТЬ...!! Он готов до конца карьеры там сидеть чтобы только платили деньги!!
Новость мне)) Не верю)Вот как так.. википедия пишет что он уже там 5 лет!! Но не играет.. В чем прикол сидеть на лавке?? Ответ один.. Жадобность до денег!! Другую причину обяснить сложно!! 8 ишр заа 5 лет..
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