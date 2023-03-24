Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал нашел замену Лунину в Бельгии
Испания
24 марта 2023, 15:04 | Обновлено 24 марта 2023, 15:07
1093
4

Реал нашел замену Лунину в Бельгии

Барт Вербрюгген может покинуть «Андерлехт»

24 марта 2023, 15:04 | Обновлено 24 марта 2023, 15:07
1093
4
Реал нашел замену Лунину в Бельгии
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский голкипер Андрей Лунин, скорее всего, летом покинет «Реал» из-за недостаточного количества игровой практики.

По информации испанских СМИ, «Реал» уже нашел замену Лунину в Бельгии. Речь идет о голкипере «Андерлехта» Барте Вербрюггене. Сумма трансфера 20-летнего нидерландца может составить 10 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на счету Вербрюггена 18 матчей за «Андерлехт» во всех турнирах, в которых он пропустил 18 голов и 7 раз отстоял «на ноль».

По теме:
Наполи предложил Вильярреалу крупный обмен
Экс-форвард сборной Румынии вспомнил сорвавшийся трансфер в Днепр
Сборную Нидерландов покинули 5 игроков, включая Гакпо и де Лигта
Реал Мадрид Андрей Лунин Андерлехт Барт Вербрюгген трансферы трансферы Ла Лиги
Источник DefensaCentral
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Преступления Поворознюка: кто его крыша. Интервью режиссера Гордону
Футбол | 24 марта 2023, 06:17 4
ВИДЕО. Преступления Поворознюка: кто его крыша. Интервью режиссера Гордону
ВИДЕО. Преступления Поворознюка: кто его крыша. Интервью режиссера Гордону

Сергей Андрусенко дал интервью журналисту Дмитрию Гордону

Без Зинченко. Ротань назвал стартовый состав сборной на матч с Брентфордом
Футбол | 23 марта 2023, 18:50 0
Без Зинченко. Ротань назвал стартовый состав сборной на матч с Брентфордом
Без Зинченко. Ротань назвал стартовый состав сборной на матч с Брентфордом

С первых минут выйдет экспериментальный состав

Брентфорд – Украина – 0:2. Видео голов и обзор матча
Футбол | 24.03.2023, 08:33
Брентфорд – Украина – 0:2. Видео голов и обзор матча
Брентфорд – Украина – 0:2. Видео голов и обзор матча
ВИДЕО. Зинченко сыграл в футгольф с партнером по Арсеналу
Футбол | 24.03.2023, 13:53
ВИДЕО. Зинченко сыграл в футгольф с партнером по Арсеналу
ВИДЕО. Зинченко сыграл в футгольф с партнером по Арсеналу
Геллер снова угадал с тренером. Почему Заря будет бороться за второе место
Футбол | 24.03.2023, 11:17
Геллер снова угадал с тренером. Почему Заря будет бороться за второе место
Геллер снова угадал с тренером. Почему Заря будет бороться за второе место
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перец
Якось пох
Ответить
+1
rozalievka
Вот берите минусуйте НО ПИШУ ПО ФАКТУ!! И ДЕЛУ!! ДЛЯ ВСЕГО МИРА ЭТО РЕАЛЬНО ноунейм!! ХОТЯ ТАК ОНО И ЕСТЬ...!! Он готов до конца карьеры там сидеть чтобы только платили деньги!!
Ответить
0
rozalievka
Новость мне)) Не верю)Вот как так.. википедия пишет что он уже там 5 лет!! Но не играет.. В чем прикол сидеть на лавке?? Ответ один.. Жадобность до денег!! Другую причину обяснить сложно!! 8 ишр заа 5 лет..
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Боя Усик – Фьюри не будет, победа Прометея, поражение Украины U-19
Боя Усик – Фьюри не будет, победа Прометея, поражение Украины U-19
23.03.2023, 05:50
Футбол
Инсайдер назвал пункт, по которому Усик и Фьюри не могут договориться
Инсайдер назвал пункт, по которому Усик и Фьюри не могут договориться
22.03.2023, 17:17 10
Бокс
Сенсация от Нагорняка. Украина U-19 уступила Люксембургу в отборе к Евро
Сенсация от Нагорняка. Украина U-19 уступила Люксембургу в отборе к Евро
22.03.2023, 23:15 37
Футбол
Хирн предложил идеальный вариант, как определить лучшего в хевивейте
Хирн предложил идеальный вариант, как определить лучшего в хевивейте
23.03.2023, 18:40 5
Бокс
Экс-игрок Арсенала: «Зинченко? Не видел, чтобы левый защитник так играл»
Экс-игрок Арсенала: «Зинченко? Не видел, чтобы левый защитник так играл»
23.03.2023, 17:41 2
Футбол
Первый в истории. Роналду установил новый бомбардирский рекорд
Первый в истории. Роналду установил новый бомбардирский рекорд
24.03.2023, 02:29 1
Футбол
Победный почин Ротаня, точка в бою Усик – Фьюри, предъява изгоя Тимощука
Победный почин Ротаня, точка в бою Усик – Фьюри, предъява изгоя Тимощука
24.03.2023, 06:06
Другие виды
Украина разгромила Черногорию со счетом 12:1 в отборе на Евро-2023
Украина разгромила Черногорию со счетом 12:1 в отборе на Евро-2023
22.03.2023, 22:55 2
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности