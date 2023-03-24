Реал нашел замену Лунину в Бельгии

Украинский голкипер Андрей Лунин, скорее всего, летом покинет «Реал» из-за недостаточного количества игровой практики.

По информации испанских СМИ, «Реал» уже нашел замену Лунину в Бельгии. Речь идет о голкипере «Андерлехта» Барте Вербрюггене. Сумма трансфера 20-летнего нидерландца может составить 10 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на счету Вербрюггена 18 матчей за «Андерлехт» во всех турнирах, в которых он пропустил 18 голов и 7 раз отстоял «на ноль».