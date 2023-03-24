Наполи предложил Вильярреалу крупный обмен

«Наполи» предложил «Вильярреалу» обмен игроками. Лидеры Серии А хотят подписать Ереми Пино, и предлагают за него своего вингера Ирвинга Лосано.

Сам 20-летний вингер сборной Испании готов перейти в «Наполи», однако проблема в «Вильярреале». Испанский клуб не согласен на «сухой» обмен и требует доплату со стороны «Наполи».

По версии Transfermarkt Пино оценивается в 38 миллионов евро, Лосано – в 28 миллионов. Контракт 27-летнего мексиканца с «Наполи» истекает летом 2024 года.