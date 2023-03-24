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WTA
24 марта 2023, 13:12 |
141
0

Киченок / Остапенко – Коллинс / Стернс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга парного разряда на турнире в Майами

24 марта 2023, 13:12 |
141
0
Киченок / Остапенко – Коллинс / Стернс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Украина. Алена Остапенко и Людмила Киченок

24 марта украинская теннисистка Людмила Киченок начнет выступления в парном разряде на турнире WTA 1000 в Майами.

В первом раунде украинка в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии, посеянные под третьим номером, сразятся против американского тандема Даниэль Коллинс / Пейтон Стернс. Встреча состоится вторым запуском. Ориентировочное время начала матча – 18:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Далее по сетке победительницы матча Кэролайн Доулхайд / Мэдисон Киз – Вероника Кудерметова / Людмила Самсонова.

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WTA Майами смотреть онлайн Людмила Киченок Алена Остапенко Даниэль Коллинс Пейтон Стернс
Источник Sport.ua
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