Киченок / Остапенко – Коллинс / Стернс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

24 марта украинская теннисистка Людмила Киченок начнет выступления в парном разряде на турнире WTA 1000 в Майами.

В первом раунде украинка в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии, посеянные под третьим номером, сразятся против американского тандема Даниэль Коллинс / Пейтон Стернс. Встреча состоится вторым запуском. Ориентировочное время начала матча – 18:30 по Киеву.

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Далее по сетке победительницы матча Кэролайн Доулхайд / Мэдисон Киз – Вероника Кудерметова / Людмила Самсонова.

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