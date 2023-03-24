Киченок / Остапенко – Коллинс / Стернс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого круга парного разряда на турнире в Майами
24 марта украинская теннисистка Людмила Киченок начнет выступления в парном разряде на турнире WTA 1000 в Майами.
В первом раунде украинка в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии, посеянные под третьим номером, сразятся против американского тандема Даниэль Коллинс / Пейтон Стернс. Встреча состоится вторым запуском. Ориентировочное время начала матча – 18:30 по Киеву.
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Далее по сетке победительницы матча Кэролайн Доулхайд / Мэдисон Киз – Вероника Кудерметова / Людмила Самсонова.
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