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Германия
24 марта 2023, 12:45 | Обновлено 24 марта 2023, 13:10
352
0

Украинская команда с Ворониным проведет благотворительный матч в Германии

«Авангард» Змиев встретится с «Майнцем»

24 марта 2023, 12:45 | Обновлено 24 марта 2023, 13:10
352
0
Украинская команда с Ворониным проведет благотворительный матч в Германии
ФК Майнц

В воскресенье, 26 марта, украинская команда из Харьковской области «Авангард» Змиев проведет благотворительный матч в Германии.

Поединок состоится на стадионе «Bruchweg», который принадлежит футбольному клубу «Майнц». Именно с «Майнцем» «Авангард» и проведет товарищескую игру.

Об этом сообщает пресс-служба «ноль-пятых». Цель встречи – сбор средств для жертв войны в Украине.

Среди игроков в составе «Авангарда» участие примут несколько солдат, приехавших из зоны боевых действий в отпуск. Также будут присутствовать и играть звездные гости – бывший игрок сборной Украины Андрей Воронин и певец Сергей Бабкин.

За «Майнц» сыграют легенды клуба – Фабрицио Хайер и Кристоф Бабатц.

Стоимость билетов – 10 евро за сидячие и 5 евро за стоячие места.

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Источник ФК Майнц
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