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  4. Ангелина Калинина – София Кенин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
24 марта 2023, 12:14 |
140
0

Ангелина Калинина – София Кенин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на турнире в Майами

24 марта 2023, 12:14 |
140
0
Ангелина Калинина – София Кенин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

23 марта украинская теннисистка Ангелина Калинина (№28 WTA) начнет выступления на турнире WTA 1000 в Майами.

Во втором раунде украинка сразится против Софии Кенин из США (№164 WTA). Встреча состоится третьим запуском после матча Крейчикова – Саснович. Ориентировочное время начала матча – 20:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Раньше теннисистки играли 5 раз, американка ведет 3-2.

Победительница встречи в следующем раунде сразится против Марии Саккари (№10 WTA) или Бьянки Андрееску (№31 WTA).

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WTA Майами смотреть онлайн Ангелина Калинина София Кенин
Источник Sport.ua
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