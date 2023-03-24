Ангелина Калинина – София Кенин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

23 марта украинская теннисистка Ангелина Калинина (№28 WTA) начнет выступления на турнире WTA 1000 в Майами.

Во втором раунде украинка сразится против Софии Кенин из США (№164 WTA). Встреча состоится третьим запуском после матча Крейчикова – Саснович. Ориентировочное время начала матча – 20:00 по Киеву.

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Раньше теннисистки играли 5 раз, американка ведет 3-2.

Победительница встречи в следующем раунде сразится против Марии Саккари (№10 WTA) или Бьянки Андрееску (№31 WTA).

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