Ангелина Калинина – София Кенин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на турнире в Майами
23 марта украинская теннисистка Ангелина Калинина (№28 WTA) начнет выступления на турнире WTA 1000 в Майами.
Во втором раунде украинка сразится против Софии Кенин из США (№164 WTA). Встреча состоится третьим запуском после матча Крейчикова – Саснович. Ориентировочное время начала матча – 20:00 по Киеву.
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Раньше теннисистки играли 5 раз, американка ведет 3-2.
Победительница встречи в следующем раунде сразится против Марии Саккари (№10 WTA) или Бьянки Андрееску (№31 WTA).
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