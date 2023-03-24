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  4. Виктор ЛЕОНЕНКО: «В Украине Зинченко точно платит за хвалебные статьи»
Англия
24 марта 2023, 09:34 | Обновлено 24 марта 2023, 10:14
952
6

Виктор ЛЕОНЕНКО: «В Украине Зинченко точно платит за хвалебные статьи»

Футбольный эксперт – о защитнике «Арсенала»

24 марта 2023, 09:34 | Обновлено 24 марта 2023, 10:14
952
6
Виктор ЛЕОНЕНКО: «В Украине Зинченко точно платит за хвалебные статьи»
FanDay

Бывший игрок киевского «Динамо», а ныне известный футбольный эксперт Виктор Леоненко высказался о защитнике лондонского «Арсенала» Александре Зинченко.

«Зинченко просто везучий. С чего вы взяли, что в Англии о нем пишут не трактористы? Может, он платит за статьи о себе, я ж не знаю. В Украине он точно платит, я даже знаю кому, но говорить не буду. Однако я за это не виню Зинченко.

Пишут, что он «супер», а смотришь на статистику – один гол и два ассиста. У нас такие, как Вацки, любят смотреть на таблицы, где «Арсенал» идет на первом месте, и делать выводы. А если брать конкретно Вацко, то он просто читает иностранную прессу [о Зинченко] и пересказывает ее», - сказал Леоненко.

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Виктор Леоненко Александр Зинченко Арсенал Лондон
Источник FanDay
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Комментарии 6
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Умник
Божечки яке кончене
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+1
arrow1418
Це піздец людина все проспала, пробухала  і досі не розуміє чому .. дисципліна , велика праця ( доречі, Зінченко взагалі не вживає алкоголю )
 Наполегливість і буде результат скільки раз його списували з МС а він не здавався .Гвардіола завжди згадує ці часи. А це просто хоче хайпанути. Бо про це лайно ніхто не згадує .
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+1
Mykhailo Stepanov
витя, ты дбл.
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+1
Pixelman
Ось ти б там показав..
Опохмелись, Вітьок!  Зіна захисник і майже ніколи не буває в штрафній суперника при атаках. З його логіки футболіст не приносить користі якщо він не забиває голів?
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+1
u6464u
Гигант мысли , Саша просто коммуникабельный человек , и футболист не плохой , а тебе лавры покоя не дают .
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+1
rozalievka
Давно Витька тут не было ... за это время он стал еще больше конч...!
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0
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