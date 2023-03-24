Виктор ЛЕОНЕНКО: «В Украине Зинченко точно платит за хвалебные статьи»
Футбольный эксперт – о защитнике «Арсенала»
Бывший игрок киевского «Динамо», а ныне известный футбольный эксперт Виктор Леоненко высказался о защитнике лондонского «Арсенала» Александре Зинченко.
«Зинченко просто везучий. С чего вы взяли, что в Англии о нем пишут не трактористы? Может, он платит за статьи о себе, я ж не знаю. В Украине он точно платит, я даже знаю кому, но говорить не буду. Однако я за это не виню Зинченко.
Пишут, что он «супер», а смотришь на статистику – один гол и два ассиста. У нас такие, как Вацки, любят смотреть на таблицы, где «Арсенал» идет на первом месте, и делать выводы. А если брать конкретно Вацко, то он просто читает иностранную прессу [о Зинченко] и пересказывает ее», - сказал Леоненко.
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Наполегливість і буде результат скільки раз його списували з МС а він не здавався .Гвардіола завжди згадує ці часи. А це просто хоче хайпанути. Бо про це лайно ніхто не згадує .
Опохмелись, Вітьок! Зіна захисник і майже ніколи не буває в штрафній суперника при атаках. З його логіки футболіст не приносить користі якщо він не забиває голів?