Германия23 марта 2023, 23:15 |
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Бавария думает над увольнением Нагельсманна, уже есть претендент на замену
Готовы пригласить Тухеля
23 марта 2023, 23:15 |
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По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, руководство «Баварии» обсуждает возможное увольнение наставника Юлиана Нагельсманна.
При этом мюнхенцы вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов, где сыграют против «Манчестер Сити», а в Бундеслиге идут на 2-й позиции с отставанием от «Боруссии Дортмунд» на 1 пункт.
Вероятным кандидатом на замену является Томас Тухель, который после ухода из «Челси» ждет возможности вернуться к тренерской работе.
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Комментарии 2
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а чому його звільняти? Які причини? Впевнено обіграли ПСЖ, одне очко відставання - це ж не критично.
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