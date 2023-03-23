Бавария думает над увольнением Нагельсманна, уже есть претендент на замену

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, руководство «Баварии» обсуждает возможное увольнение наставника Юлиана Нагельсманна.

При этом мюнхенцы вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов, где сыграют против «Манчестер Сити», а в Бундеслиге идут на 2-й позиции с отставанием от «Боруссии Дортмунд» на 1 пункт.

Вероятным кандидатом на замену является Томас Тухель, который после ухода из «Челси» ждет возможности вернуться к тренерской работе.