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  4. Бавария думает над увольнением Нагельсманна, уже есть претендент на замену
Германия
23 марта 2023, 23:15 |
690
2

Бавария думает над увольнением Нагельсманна, уже есть претендент на замену

Готовы пригласить Тухеля

23 марта 2023, 23:15 |
690
2
Бавария думает над увольнением Нагельсманна, уже есть претендент на замену
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлиан Нагельсманн

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, руководство «Баварии» обсуждает возможное увольнение наставника Юлиана Нагельсманна.

При этом мюнхенцы вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов, где сыграют против «Манчестер Сити», а в Бундеслиге идут на 2-й позиции с отставанием от «Боруссии Дортмунд» на 1 пункт.

Вероятным кандидатом на замену является Томас Тухель, который после ухода из «Челси» ждет возможности вернуться к тренерской работе.

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Бавария Юлиан Нагельсманн Томас Тухель чемпионат Германии по футболу
Источник Фабрицио Романо
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Комментарии 2
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Serhii P.
а чому його звільняти? Які причини? Впевнено обіграли ПСЖ, одне очко відставання - це ж не критично.
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