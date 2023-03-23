Чемпионат Европы23 марта 2023, 23:12 | Обновлено 23 марта 2023, 23:31
188
0
ВИДЕО. Ретеги отквитал один гол для Италии в дебютном матче за сборную
На 56-й минуте матча преимущество сборной Англии сократилось до минимума
23 марта 2023, 23:12 | Обновлено 23 марта 2023, 23:31
188
0
В четверг, 23 марта, на стадионе имени Диего Марадоны в Неаполе проходит матч 1-го тура отбора к Евро-2024 между сборными Италии и Англии.
- Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Стартовый свисток сербского арбитра Срджана Йовановича прозвучал в 21:45 по киевскому времени.
⚽️ На 56-й минуте Италия отыграла один гол и вернулась в борьбу! Гол забил Матео Ретеги, дебютант сборной Италии. Великолепную голевую передачу отдал Лоренцо Пеллегрини (1:2).
ГОЛ! 1:2. Матео Ретеги, 56 мин.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 23 марта 2023, 15:37 3
Британский боксер – о ситуации с вероятным боем Усик – Фьюри
Футбол | 23 марта 2023, 16:13 22
Экс-игроку сборной Украины не дает покоя решение КДК УАФ, забравшего у него все регалии
Футбол | 23.03.2023, 21:47
Бокс | 23.03.2023, 09:42
Футбол | 23.03.2023, 16:20
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
22.03.2023, 19:59 4
21.03.2023, 19:21 7
22.03.2023, 05:40 2
22.03.2023, 00:01 22
22.03.2023, 13:40
22.03.2023, 15:52 4
22.03.2023, 15:16 2
22.03.2023, 18:28 3