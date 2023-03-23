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Чемпионат Европы
23 марта 2023, 23:12 | Обновлено 23 марта 2023, 23:31
188
0

ВИДЕО. Ретеги отквитал один гол для Италии в дебютном матче за сборную

На 56-й минуте матча преимущество сборной Англии сократилось до минимума

23 марта 2023, 23:12 | Обновлено 23 марта 2023, 23:31
188
0
ВИДЕО. Ретеги отквитал один гол для Италии в дебютном матче за сборную
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 23 марта, на стадионе имени Диего Марадоны в Неаполе проходит матч 1-го тура отбора к Евро-2024 между сборными Италии и Англии.

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Стартовый свисток сербского арбитра Срджана Йовановича прозвучал в 21:45 по киевскому времени.

⚽️ На 56-й минуте Италия отыграла один гол и вернулась в борьбу! Гол забил Матео Ретеги, дебютант сборной Италии. Великолепную голевую передачу отдал Лоренцо Пеллегрини (1:2).

ГОЛ! 1:2. Матео Ретеги, 56 мин.

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Источник Sport.ua
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