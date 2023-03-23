Тренер Брентфорда: «Сыграть против Украины – уникальный для нас опыт»
Нил Макфарлан оценил спарринг против Украины
Нил Макфарлан, наставник «Брентфорда» B, прокомментировал контрольный матч против сборной Украины, который команда Руслана Ротаня выиграла 2:0.
«Для наших молодых игроков было невероятно сыграть против национальной сборной Украины, уникальный опыт. С первой команды мы взяли лишь двух игроков, а вся команда показала хороший футбол. Мы пропустили по голу в каждом тайме, а соперник в перерыве поменял почти всю команду. Первый после углового пропустили, это обидно. Возможно, в конце матча сказался более высокий класс соперника. Однако и свои моменты мы имели, горжусь ребятами».
«Для 17-летних парней было здорово сыграть против того же Мудрика, который невероятен с мячом. Очень полезно в плане развития наших юных футболистов».
«Мы очень рады принять сборную Украины здесь, на нашей базе. Мы знаем, через что сейчас проходят украинцы. Желаем им всего наилучшего», – сказал Макферлан.
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