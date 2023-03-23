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Чемпионат Европы
23 марта 2023, 22:19 | Обновлено 23 марта 2023, 22:30
522
0

ВИДЕО. Деклайн Райс открыл счет для сборной Англии в Неаполе

Уже на 13-й минуте матча квалификации Евро-2024 Италия пропустила гол

23 марта 2023, 22:19 | Обновлено 23 марта 2023, 22:30
522
0
ВИДЕО. Деклайн Райс открыл счет для сборной Англии в Неаполе
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 23 марта, на стадионе имени Диего Марадоны в Неаполе проходит матч 1-го тура отбора к Евро-2024 между сборными Италии и Англии.

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Стартовый свисток сербского арбитра Срджана Йовановича прозвучал в 21:45 по киевскому времени.

⚽️ Деклайн Райс открыл счет для сборной Англии. Уже на 13-й минуте матча Италия пропустила гол.

ГОЛ! 0:1. Деклан Райс, 13 мин.

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Источник Sport.ua
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