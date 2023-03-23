Другие новости23 марта 2023, 21:33 |
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Сыграли два изгоя. Сборная россии не сумела обыграть иран
Провели матч в Тегеране
23 марта 2023, 21:33 |
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Сборная россии, которая остается без официальных матчей и турниров, для проведения контрольного матча приехала в страну-изгой Иран.
В Тегеране команды провели спарринг, который завершился вничью 1:1.
Иран является одним из немногих союзников россии в войне против Украины: страна поставляет рф дроны-камикадзе Шахед, а также боеприпасы.
Иран - Россия 1:1
Голы: Тареми, 47 (с пен) - Миранчук, 28 (с пен)
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