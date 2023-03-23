Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сыграли два изгоя. Сборная россии не сумела обыграть иран
Другие новости
23 марта 2023, 21:33 |
946
0

Сыграли два изгоя. Сборная россии не сумела обыграть иран

Провели матч в Тегеране

23 марта 2023, 21:33 |
946
0
Сыграли два изгоя. Сборная россии не сумела обыграть иран
twitter.com

Сборная россии, которая остается без официальных матчей и турниров, для проведения контрольного матча приехала в страну-изгой Иран.

В Тегеране команды провели спарринг, который завершился вничью 1:1.

Иран является одним из немногих союзников россии в войне против Украины: страна поставляет рф дроны-камикадзе Шахед, а также боеприпасы.

Иран - Россия 1:1
Голы: Тареми, 47 (с пен) - Миранчук, 28 (с пен)

По теме:
В три раза меньше врага. ВСУ используют до 7 тысяч снарядов в день
ОФИЦИАЛЬНО. Отстранение российских и белорусских легкоатлетов продлили
Советник Залужного рассказал о ежемесячных потерях россии в войне
сборная россии по футболу сборная Ирана по футболу российско-украинская война
Источник Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украина разгромила Черногорию со счетом 12:1 в отборе на Евро-2023
Футзал | 22 марта 2023, 22:55 2
Украина разгромила Черногорию со счетом 12:1 в отборе на Евро-2023
Украина разгромила Черногорию со счетом 12:1 в отборе на Евро-2023

Команда Игоря Москвичева не оставила ни малейших шансов соперникам

Где смотреть онлайн товарищеский матч Брентфорд – Украина
Футбол | 23 марта 2023, 06:46 3
Где смотреть онлайн товарищеский матч Брентфорд – Украина
Где смотреть онлайн товарищеский матч Брентфорд – Украина

Спарринг состоится в четверг, 23 марта

Тимощук подал иск против УАФ в Спортивный арбитражный суд
Футбол | 23.03.2023, 16:13
Тимощук подал иск против УАФ в Спортивный арбитражный суд
Тимощук подал иск против УАФ в Спортивный арбитражный суд
Бывший нападающий Динамо уехал играть в чемпионат рашистов
Футбол | 23.03.2023, 16:20
Бывший нападающий Динамо уехал играть в чемпионат рашистов
Бывший нападающий Динамо уехал играть в чемпионат рашистов
Сваток открыл счет в матче сборной Украины против Брентфорда
Футбол | 23.03.2023, 20:15
Сваток открыл счет в матче сборной Украины против Брентфорда
Сваток открыл счет в матче сборной Украины против Брентфорда
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Источник: Усик отказался от боя с Фьюри
Источник: Усик отказался от боя с Фьюри
22.03.2023, 09:17 26
Бокс
Промоутер Усика назвал главные причины отмены боя с Фьюри
Промоутер Усика назвал главные причины отмены боя с Фьюри
22.03.2023, 13:40
Бокс
Французский клуб хочет видеть Луческу в качестве главного тренера команды
Французский клуб хочет видеть Луческу в качестве главного тренера команды
21.03.2023, 20:34 17
Футбол
Золотая бутса 2022/23. Холанд с отрывом лидирует в гонке бомбардиров
Золотая бутса 2022/23. Холанд с отрывом лидирует в гонке бомбардиров
22.03.2023, 05:40 2
Футбол
Азаренко наехала на Свентек из-за ее критики WTA после ситуации с Цуренко
Азаренко наехала на Свентек из-за ее критики WTA после ситуации с Цуренко
22.03.2023, 19:36 12
Теннис
Это будет бомба. Тренер Усика предложил Фьюри нового соперника
Это будет бомба. Тренер Усика предложил Фьюри нового соперника
22.03.2023, 15:16 2
Бокс
7 самых ценных свободных агентов с украинским паспортом на Transfermarkt
7 самых ценных свободных агентов с украинским паспортом на Transfermarkt
22.03.2023, 11:55 9
Футбол
Буффон назвал главную ошибку в своей карьере
Буффон назвал главную ошибку в своей карьере
21.03.2023, 17:56 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности