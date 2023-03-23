Сыграли два изгоя. Сборная россии не сумела обыграть иран

Сборная россии, которая остается без официальных матчей и турниров, для проведения контрольного матча приехала в страну-изгой Иран.

В Тегеране команды провели спарринг, который завершился вничью 1:1.

Иран является одним из немногих союзников россии в войне против Украины: страна поставляет рф дроны-камикадзе Шахед, а также боеприпасы.

Иран - Россия 1:1

Голы: Тареми, 47 (с пен) - Миранчук, 28 (с пен)