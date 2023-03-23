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  4. Зимний новичок Арсенала – о Зинченко и Ко: «Я попал в отличную команду»
Англия
23 марта 2023, 18:41 | Обновлено 23 марта 2023, 18:54
381
0

Зимний новичок Арсенала – о Зинченко и Ко: «Я попал в отличную команду»

Хавбек – об адаптации в стане «канониров»

23 марта 2023, 18:41 | Обновлено 23 марта 2023, 18:54
381
0
Зимний новичок Арсенала – о Зинченко и Ко: «Я попал в отличную команду»
Getty Images/Global Images Ukraine. Леандро Троссард и Александр Зинченко (справа)

Бельгийский полузащитник лондонского «Арсенала» Леандро Троссард рассказал о том, как чувствует себя в коллективе Микеля Артеты, цвета которого, напомним, защищает украинский защитник Александр Зинченко. Напомним, «канониры» подписали Троссарда после того, как у них сорвалось подписание украинского полузащитника Михаила Мудрика.

«Я не ожидал, что сразу буду так много играть, но ряд травм в команде немного помогли мне в этом. Я более чем убежден в своих возможностях. Я попал в отличную команду, полную отличных игроков», – рассказал Троссард.

У Троссарда на данный момент один гол и шесть ассистов в 12-ти матчах за «Арсенал», который лидирует в таблице АПЛ.

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Леандро Троссард Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Александр Зинченко
Источник Twitter
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