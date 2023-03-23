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WTA
23 марта 2023, 18:24 | Обновлено 23 марта 2023, 18:45
1182
0

Марта Костюк – Анастасия Потапова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на турнире в Майами

23 марта 2023, 18:24 | Обновлено 23 марта 2023, 18:45
1182
0
Марта Костюк – Анастасия Потапова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

23 марта украинская теннисистка Марта Костюк (№38 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Майами.

Во втором раунде украинка сразится против Анастасии Потаповой (№26 WTA). Встреча состоится третьим запуском после матча Мартич – Ван Сиюй. Ориентировочное время начала матча – 20:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Раньше теннисистки не играли между собой.

Победительница встречи в следующем раунде сразится против Ребекки Марино (№83 WTA) или Коко Гауфф (№6 WTA).

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Источник Sport.ua
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