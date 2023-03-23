Марта Костюк – Анастасия Потапова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

23 марта украинская теннисистка Марта Костюк (№38 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Майами.

Во втором раунде украинка сразится против Анастасии Потаповой (№26 WTA). Встреча состоится третьим запуском после матча Мартич – Ван Сиюй. Ориентировочное время начала матча – 20:30 по Киеву.

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Раньше теннисистки не играли между собой.

Победительница встречи в следующем раунде сразится против Ребекки Марино (№83 WTA) или Коко Гауфф (№6 WTA).

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