Барселона может расторгнуть контракт с Альбой. Ему выплатят 38 миллионов

«Барселона» может расторгнуть контракт с одним из старожилов команды – Жорди Альбой. Если контракт с 34-летним испанцем, потерявшим место в стартовом составе, будет расторгнут, ему выплатят 38 миллионов евро зарплаты и отложенных выплат за следующий сезон.

Зарплатный фонд «Барселоны» составляет 648 миллионов евро. Его нужно уменьшить на 200 миллионов, иначе клуб не впишется в фейр-плей и не сможет регистрировать новых футболистов.

Кроме того, «Барселона» планирует реструктурировать уже заключенные соглашения с Фрэнки Де Йонгом и Марк-Андре Тер Штегеном.

«Барселона» за 12 туров до завершения Ла Лиги лидирует в чемпионате, опережая на 12 очков «Реал».