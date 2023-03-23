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Испания
23 марта 2023, 18:10 | Обновлено 23 марта 2023, 18:17
605
0

Барселона может расторгнуть контракт с Альбой. Ему выплатят 38 миллионов

«Сине-гранатовые» пытаются вписаться в финансовый фейр-плей

23 марта 2023, 18:10 | Обновлено 23 марта 2023, 18:17
605
0
Барселона может расторгнуть контракт с Альбой. Ему выплатят 38 миллионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Жорди Альба

«Барселона» может расторгнуть контракт с одним из старожилов команды – Жорди Альбой. Если контракт с 34-летним испанцем, потерявшим место в стартовом составе, будет расторгнут, ему выплатят 38 миллионов евро зарплаты и отложенных выплат за следующий сезон.

Зарплатный фонд «Барселоны» составляет 648 миллионов евро. Его нужно уменьшить на 200 миллионов, иначе клуб не впишется в фейр-плей и не сможет регистрировать новых футболистов.

Кроме того, «Барселона» планирует реструктурировать уже заключенные соглашения с Фрэнки Де Йонгом и Марк-Андре Тер Штегеном.

«Барселона» за 12 туров до завершения Ла Лиги лидирует в чемпионате, опережая на 12 очков «Реал».

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Жорди Альба Барселона
Источник Sport.es
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