Гаэль Монфис травмировался на турнире в Майами

Французский теннисист Гаэль Монфис (№280 ATP) снялся с турнира в Майами по ходу поединка первого круга против своего соотечественника Уго Умбера.

При счете 3:3 муж Элины Свитолиной отказался от продолжения борьбы из-за травмы запястья.

Майами. Первый круг

Гаэль Монфис (Франция) – Уго Умбер (Франция) – 3:3 (отказ)

Монфис в 24-й раз в карьере снялся по ходу матча. По этому не самому приятному показателю он делит первую строчку с Томми Хаасом и Янко Типсаревичем.