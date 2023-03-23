ATP23 марта 2023, 18:02 |
347
2
Гаэль Монфис травмировался на турнире в Майами
Муж Элины Свитолиной был вынужден досрочно завершить выступление во Флориде
23 марта 2023, 18:02 |
347
2
Французский теннисист Гаэль Монфис (№280 ATP) снялся с турнира в Майами по ходу поединка первого круга против своего соотечественника Уго Умбера.
При счете 3:3 муж Элины Свитолиной отказался от продолжения борьбы из-за травмы запястья.
Майами. Первый круг
Гаэль Монфис (Франция) – Уго Умбер (Франция) – 3:3 (отказ)
Монфис в 24-й раз в карьере снялся по ходу матча. По этому не самому приятному показателю он делит первую строчку с Томми Хаасом и Янко Типсаревичем.
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А щодо такого роду рекордів - цікаво, скільки разів за кар'єру знімалася Леся.