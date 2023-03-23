Динамо открыло «Пункт незламності»

23 марта киевское «Динамо» открыло брендовый динамовский «Пункт незламності». Он был оснащен и запущен вместе с партнерами киевлян – международным благотворительным фондом STELP и благотворительным фондом «Фонд друзей Украины».

Расположен брендовый «Пункт незламності» в самом центре столицы Украины – возле стадиона «Динамо» имени Валерия Лобановского.

В брендовом «Пункт незламності» доступны свет, спутниковый интернет, вода и напитки. На уютных динамовских пуфах можно посмотреть телевизор, в том числе – матчи любимой команды. Также будет оказываться психологическая и культурная помощь украинцам.