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  4. Динамо открыло «Пункт незламності»
Украина. Премьер лига
23 марта 2023, 17:50 |
415
5

Динамо открыло «Пункт незламності»

Он находится возле стадиона «Динамо» имени Валерия Лобановского

23 марта 2023, 17:50 |
415
5
Динамо открыло «Пункт незламності»
ФК Динамо Киев

23 марта киевское «Динамо» открыло брендовый динамовский «Пункт незламності». Он был оснащен и запущен вместе с партнерами киевлян – международным благотворительным фондом STELP и благотворительным фондом «Фонд друзей Украины».

Расположен брендовый «Пункт незламності» в самом центре столицы Украины – возле стадиона «Динамо» имени Валерия Лобановского.

В брендовом «Пункт незламності» доступны свет, спутниковый интернет, вода и напитки. На уютных динамовских пуфах можно посмотреть телевизор, в том числе – матчи любимой команды. Также будет оказываться психологическая и культурная помощь украинцам.

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Источник ФК Динамо Киев
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Комментарии 5
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Calm
Тепер зрозуміло де проводить час і по суті живе , Шпрот-1925
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0
Sher15
Поотдыхали сурки по Монако .нужно показать что они патриоты 
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0
Metalist1925
Добра справа. Чим більше подібних місць, тим краще. Нещодавно Металіст 1925 теж відкрив подібну локацію. Повага
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0
Andrey_1992
Динамка в своєму репертуарі, ви мля прикалуєтесь, не пройшло і року як то кажуть
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-1
Xzibit11
Епппать... вовремя
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-1
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