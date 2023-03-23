Известна судейская бригада матча Англия – Украины

Европейский футбольный союз обнародовал состав судейской бригады матча отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года между сборными Англии и Украины.

Главный арбитр – Сердар Гезюбююк из Нидерландов. Помогать ему будут соотечественники Эрвин Зейнтра и Йохан Бальдер. Резервный рефери - Рихард Вильгельмус Мартенс (Нидерланды).

Судейский наблюдатель – Драго Кош (Словения), делегат УЕФА – Лукас Сиотропос (Греция).

Матч Англия – Украина состоится в воскресенье, 26 марта, в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Начало - в 19:00 по киевскому времени.