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Чемпионат Европы
23 марта 2023, 17:20 | Обновлено 23 марта 2023, 17:31
986
1

Известна судейская бригада матча Англия – Украины

Поединок отбора на Евро-2024 рассудят нидерландцы

23 марта 2023, 17:20 | Обновлено 23 марта 2023, 17:31
986
1
Известна судейская бригада матча Англия – Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Сердар Гезюбююк

Европейский футбольный союз обнародовал состав судейской бригады матча отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года между сборными Англии и Украины.

Главный арбитр – Сердар Гезюбююк из Нидерландов. Помогать ему будут соотечественники Эрвин Зейнтра и Йохан Бальдер. Резервный рефери - Рихард Вильгельмус Мартенс (Нидерланды).

Судейский наблюдатель – Драго Кош (Словения), делегат УЕФА – Лукас Сиотропос (Греция).

Матч Англия – Украина состоится в воскресенье, 26 марта, в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Начало - в 19:00 по киевскому времени.

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Евро-2024 Сердар Гезюбююк сборная Англии по футболу сборная Украины по футболу Англия - Украина
Источник УЕФА
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Danger Bet
Нормально, чел з українським прізвищем)))
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