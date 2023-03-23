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Англия
23 марта 2023, 17:33 |
871
0

Экс-вратарь Манчестер Юнайтед возобновил свою карьеру

Бен Фостер будет выступать за «Рексхэм»

23 марта 2023, 17:33 |
871
0
Экс-вратарь Манчестер Юнайтед возобновил свою карьеру
ФК Рексхэм. Бен Фостер

39-летний экс-голкипер «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Бен Фостер принял решение возобновить свою карьеру футболиста. Он завершил ее в сентябре прошлого года.

Теперь же Фостер подписал контракт до конца сезона с «Рексхэмом», который выступает в пятом по силе дивизионе английского футбола. Ранее Фостер уже играл за «Рексхэм» в 2005 году.

Фостер известен прежде всего по выступлениям за «Манчестер Юнайтед» в 2005 – 2010 годах. На его счету 8 матчей в составе сборной Англии в период с 2007 по 2014 годы.

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Бен Фостер Рексхэм
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