Экс-вратарь Манчестер Юнайтед возобновил свою карьеру

39-летний экс-голкипер «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Бен Фостер принял решение возобновить свою карьеру футболиста. Он завершил ее в сентябре прошлого года.

Теперь же Фостер подписал контракт до конца сезона с «Рексхэмом», который выступает в пятом по силе дивизионе английского футбола. Ранее Фостер уже играл за «Рексхэм» в 2005 году.

Фостер известен прежде всего по выступлениям за «Манчестер Юнайтед» в 2005 – 2010 годах. На его счету 8 матчей в составе сборной Англии в период с 2007 по 2014 годы.