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  4. Завацкая впервые обыграла Шрамкову и вышла в 1/4 финала турнира в Мариборе
ITF
23 марта 2023, 17:12 |
400
2

Завацкая впервые обыграла Шрамкову и вышла в 1/4 финала турнира в Мариборе

Катарина в трех сетах одолела соперницу из Словакии

23 марта 2023, 17:12 |
400
2
Завацкая впервые обыграла Шрамкову и вышла в 1/4 финала турнира в Мариборе
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№267 WTA) одержала еще одну победу в основной сетке турнира ITF W40 в Мариборе.

В матче второго раунда основы украинка, которая стартовала в квалификации, в трех сетах переиграла Ребекку Шрамкову из Словакии (№276 WTA).

Марибор. Второй круг
Катарина Завацкая (Украина) – Ребекка Шрамкова (Словакия) – 6:4, 5:7, 7:5

Ранее Катарина дважды проигрывала этой сопернице.

В следующем раунде Завацкая встретится с победительницей матча Антония Ружич (Хорватия) – Лулу Сунь (Швейцария).

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Катарина Завацкая Ребекка Шрамкова ITF Марибор
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Sashamar
У другому сеті мала потрійний матчбол, але почалися сумновідомі речі. Якимось чином програла п'ять очок поспіль, а згодом і сет. В третьому - знайомо, чи не так? - було 1:4, потім 2:5. Але оскільки це Катарина, а не Даяна і не Марта, вона не розвалилася, а виграла п'ять геймів поспіль. Браво, Катруся
Хвилює тільки, що наприкінці гри якось недобре трималася за спину. Чи встигне відновитися?
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+2
Andrey_1992
молодчинка
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+2
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