Завацкая впервые обыграла Шрамкову и вышла в 1/4 финала турнира в Мариборе
Катарина в трех сетах одолела соперницу из Словакии
Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№267 WTA) одержала еще одну победу в основной сетке турнира ITF W40 в Мариборе.
В матче второго раунда основы украинка, которая стартовала в квалификации, в трех сетах переиграла Ребекку Шрамкову из Словакии (№276 WTA).
Марибор. Второй круг
Катарина Завацкая (Украина) – Ребекка Шрамкова (Словакия) – 6:4, 5:7, 7:5
Ранее Катарина дважды проигрывала этой сопернице.
В следующем раунде Завацкая встретится с победительницей матча Антония Ружич (Хорватия) – Лулу Сунь (Швейцария).
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