Завацкая впервые обыграла Шрамкову и вышла в 1/4 финала турнира в Мариборе

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№267 WTA) одержала еще одну победу в основной сетке турнира ITF W40 в Мариборе.

В матче второго раунда основы украинка, которая стартовала в квалификации, в трех сетах переиграла Ребекку Шрамкову из Словакии (№276 WTA).

Марибор. Второй круг

Катарина Завацкая (Украина) – Ребекка Шрамкова (Словакия) – 6:4, 5:7, 7:5

Ранее Катарина дважды проигрывала этой сопернице.

В следующем раунде Завацкая встретится с победительницей матча Антония Ружич (Хорватия) – Лулу Сунь (Швейцария).